Birlik ve Dayanışma Sendikası, AYM'nin düzenlemeyi iptal etmesiyle ilgili açıklama yaptı

Birlik ve Dayanışma Sendikası, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) kamu görevlilerinin toplu sözleşme ikramiyesinden faydalanabilmesi için yüzde 2 barajını aşan sendikalara üye olma şartı getiren düzenlemeyi iptal etmesiyle ilgili açıklama yaptı. Sendika, sağlık çalışanlarına "Son bir yılda aile hekimliği alanında kazandığımız beş yüzün üzerinde davayla aile hekimliğinde söz sahibi olduğumuz ve olacağımızı dosta düşmana gösterdik. Gelin birlik olup dayanışma içinde güzel günlere yürüyelim" çağrısında bulundu.

Anayasa Mahkemesi, 18 Ocak'ta 7429 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da yer alan kamu görevlilerinin toplu sözleşme ikramiyesinden faydalanabilmesi için yüzde 2 barajını aşan sendikalara üye olma şartı getiren düzenlemeyi iptal etmişti. Birlik ve Dayanışma Sendikası, söz konusu kararla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"Birlik ve Dayanışma Sendikası 10 yılı aşkın süredir hekimlerin, sağlık çalışanlarının hakkını her ortamda savunduk, savunmaya devam edeceğiz. 2 yıldır gerçek sendikacılığın önüne engeller çıkarmak için sendikacılık dışında her iş ile uğraşan Sağlıksen'in tüm çabalarına rağmen Birlik ve Dayanışma Sendikamız yüzde 2 barajının uygulandığı son 8 ayda bile üye sayısını artırarak büyümeye ve güçlenmeye devam etti. Sahadaki tüm aile hekimlerine gür sesimizle sesleniyoruz: Gelin hakkı arayan, hakkı savunan Birlik ve Dayanışmada buluşalım. Sizi toplu sözleşme masalarında satan Sağlıksen'den vazgeçin, tüm haklarınız için beraber hareket edelim. Birlik ve Dayanışma Sendikası olarak son bir yılda aile hekimliği alanında kazandığımız beş yüzün üzerinde davayla aile hekimliğinde söz sahibi olduğumuz ve olacağımızı dosta düşmana gösterdik . Gelin birlik olup dayanışma içinde güzel günlere yürüyelim."