Birleşik Kamu-İş’ten iktidara “seyyanen zam” çağrısı

(İZMİR) - Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu İzmir İl Başkanı Barış Düdü, 2023 yılında emekli kamu çalışanlarının aylıklarına yansıtılmayan 8 bin 77 TL'lik seyyanen artışa ilişkin, "Mahkeme kararını beklemeyin. Görevdeki kamu çalışanlarına verilen seyyanen artışı mevzuata uygun bir şekilde emekli aylıklarına yansıtacak düzenlemeyi derhal hayata geçirin" çağrısında bulundu.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu İzmir İl Başkanı Barış Düdü, 2023 yılında görevdeki kamu çalışanlarına verilen ancak emekli kamu çalışanlarının aylıklarına yansıtılmayan 8 bin 77 TL'lik seyyanen artışa ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Çalışan memeurlara yapılan zammın emekli memurlara yapılmamasının "ücret adaletsizliğini" derinleştirdiği kaydeden Düdü, konuya ilişkin Anayasa Mahkemesi'nde devam eden sürece dikkati çekti.

"BEKLENTİ DAHA DA ARTMIŞTIR"

İktidara "seyyanen zam" çağrısını yineleyen Düdü, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"2023 yılında görevdeki kamu çalışanlarına verilen ancak emekli kamu çalışanlarına yansıtılmayan 8 bin 77 TL'lik seyyanen artışla ilgili Anayasa Mahkemesi'nde devam eden süreç, milyonlarca kamu emekçisi ve emeklisi açısından son derece önemli bir aşamaya gelmiştir. Anayasa Mahkemesi'nin konuya ilişkin bireysel başvuruları birleştirmesi, yıllardır devam eden bu adaletsizliğin giderilmesi yönündeki beklentiyi daha da artırmıştır.

KİŞİ BAŞI 1 MİLYONU BULAN KAYIP

Birleşik Kamu-İş olarak başından beri ifade ediyoruz: Bir kamu çalışanının yıllarca verdiği emeğin değeri, emekli olduğu gün ortadan kalkmaz. Görevdeki kamu çalışanlarına yapılan bir ücret artışının emekli aylıklarına yansıtılmaması, çalışanlarla emekliler arasındaki gelir uçurumunu her geçen yıl daha da büyütmüştür. Söz konusu davayı takip eden hukukçuların hesaplamalarına göre, 2023 yılında verilen 8 bin 77 TL'lik seyyanen artışın bugünkü karşılığının emekli aylıklarına yansıtılması durumunda yaklaşık 25 bin TL'lik aylık fark ortaya çıkabileceği; Temmuz 2023'ten bugüne kadar oluşan toplam kaybın ise kişi başına 1 milyon TL'ye yaklaşabileceği ifade edilmektedir. Elbette bu rakamlar henüz Anayasa Mahkemesi kararıyla kesinleşmiş tutarlar değildir. Ancak ortaya konulan hesaplamalar bile memur emeklilerinin üç yıldır uğradığı gelir kaybının ulaştığı boyutu göstermeye yetmektedir.

"MESELE SADECE EMEKLİLERİN MESELESİ DEĞİLDİR"

Burada talep edilen bir lütuf değildir. Yeni bir ayrıcalık hiç değildir. Tartışılan, çalışan kamu görevlisine verilen bir hakkın emekli kamu görevlisinden neden esirgendiğidir. Üstelik bu mesele yalnızca bugün emekli olan yurttaşlarımızın meselesi de değildir. Bugün görev yapan milyonlarca kamu çalışanı yarının emeklisidir. Dolayısıyla bugün memur emeklisinin hakkını savunmak, aynı zamanda bugün çalışan kamu emekçisinin geleceğini savunmaktır.

Yıllarca kamu hizmeti vermiş insanlar neden haklarını alabilmek için mahkeme kapılarında yıllarca karar beklemek zorunda bırakılmaktadır? Sosyal devlet; çalışanını görevdeyken yoksulluk sınırına, emeklisini ise açlık sınırına mahküm eden devlet değildir. Sosyal devlet; yurttaşını hakkını alabilmek için yıllarca dava takip etmek zorunda bırakan devlet de değildir. Birleşik Kamu-İş olarak Anayasa Mahkemesi'nin vereceği kararı yakından takip edeceğiz. Beklentimiz, hukuk devleti, sosyal devlet ve adalet ilkelerini güçlendiren; kamu emeklilerinin yıllardır yaşadığı mağduriyetin giderilmesinin önünü açan bir kararın ortaya çıkmasıdır. Ancak siyasi iktidarın sorumluluğu Anayasa Mahkemesi'nin vereceği kararı beklemek değildir.

Buradan iktidara açıkça çağrıda bulunuyoruz: Mahkeme kararını beklemeyin! Görevdeki kamu çalışanlarına verilen seyyanen artışı mevzuata uygun bir şekilde emekli aylıklarına yansıtacak düzenlemeyi derhal hayata geçirin. Kamu çalışanları ile kamu emeklileri arasında hukuksuzca oluşturduğunuz gelir uçurumuna son verin. Emekliyi enflasyon karşısında her geçen gün biraz daha yoksullaştıran ücret politikalarınızdan vazgeçin. Yıllarca bu ülkeye hizmet etmiş kamu emeklilerinin insanca yaşayabilecekleri bir gelir düzeyine kavuşmasını sağlayın. Çünkü kamu emekçisinin alın teri de emeklinin onlarca yıllık hizmeti de değersiz değildir. Emeklinin hakkı bütçeye yük değil, devletin yurttaşına olan borcudur."

Kaynak: ANKA