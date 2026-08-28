Ağustos'ta açlık sınırı 38 bin 318 liraya, yoksulluk sınırı 121 bin 36 liraya yükseldi

(ANKARA) - Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu, ağustos ayında dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 38 bin 318 liraya, yoksulluk sınırı ise 121 bin 36 liraya yükseldiğini açıkladı. Açlık sınırının asgari ücretin 10 bin 243 lira üzerine çıktığı, enflasyonun dizginlenememesi nedeniyle açlık ve yoksulluk sınırının önümüzdeki aylarda da artmaya devam etmesinin beklendiği ifade edildi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Ar-Ge birimi KAMU-AR, Ağustos 2026 Açlık ve Yoksulluk Sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin sadece gıda için bir ayda yapması gereken harcamayı ifade eden açlık sınırı ağustosta önceki aya göre 102 lira artarak 38 bin 318 liraya çıktı. Gıda dışındaki gereksinimler ile gıda harcamalarının toplamından oluşan yoksulluk sınırı ise 3 bin 700 lira artışla 121 bin 36 liraya tırmandı.

Açlık sınırının yükselişine ve ekonomik risklere ilişkin değerlendirmede, "Açlık sınırı ağustosta 38 bin 318 liraya yükselirken, yoksulluk sınırı da giyim dışındaki harcamalarda yaşanan yüksek fiyat artışlarının etkisiyle 121 bin lirayı geçti. Türkiye'nin siyasi ve ekonomik krizlere yatkınlığı ve enflasyonun dizginlenememesi yüzünden açlık ve yoksulluk sınırının önümüzdeki aylarda da artmaya devam etmesi bekleniyor" ifadelerine yer verildi.

ÜCRETLER VE AÇLIK-YOKSULLUK SINIRI ARASINDAKİ FARK AÇILDI

Araştırma sonuçlarına göre, açlık sınırı 28 bin 75 lira olan asgari ücretin 10 bin 243 lira, 23 bin 552 lira olan en düşük emekli aylığının ise 14 bin 766 lira üzerine çıktı. Gıda dışındaki gereksinimler için yapılması gereken harcama miktarı 3 bin 597 liralık yükselişle 82 bin 718 liraya ulaşırken, son bir yılda açlık sınırı 9 bin 874 lira, gıda dışı harcamalar 23 bin 252 lira ve yoksulluk sınırı 33 bin 126 lira artış gösterdi.

Yıl başında yüzde 27 oranında zam yapılan asgari ücretin, bu ay yüzde 13,52 oranında artırılan kamu çalışanlarının ücretlerinin ve yüzde 17,76 oranında artırılan emekli aylıklarının satın alma gücünün büyük bir kısmının eridiği aktarıldı. Asgari ücretin ağustos ayı açlık sınırını karşılayabilmesi için en az yüzde 36,5 oranında artırılması gerektiği belirtilen raporda, asgari ücretli ve yakın ücret alan 10 milyon çalışan ile en düşük emekli aylığı alan 5,1 milyon kişinin gıda yoksulluğuyla karşı karşıya olduğu kaydedildi.

Asgari ücretin ağustosta dört kişilik bir ailenin sadece 22 günlük beslenme giderini ve yoksulluk sınırının yüzde 23'ünü karşılayabildiği bildirildi. Haneye dört asgari ücret girse dahi toplam gelirin yoksulluk sınırının 8 bin 736 lira altında kaldığı ifade edildi. En düşük emekli aylığının ise sadece 18 günlük beslenmeye yettiği ve yoksulluk sınırının yüzde 19,5'inde kaldığı vurgulandı.

Yılın ikinci yarısı için aile ve çocuk yardımı dahil 70 bin 218 liraya yükselen en düşük memur maaşının yoksulluk sınırını karşılama oranının yüzde 60'tan yüzde 58'e indiği aktarıldı. Temmuzda 81 bin 23 liraya yükselen ortalama memur maaşının ise yoksulluk sınırının yüzde 67'sini karşıladığı; yoksulluk sınırını karşılayabilmesi için en düşük memur maaşının en az yüzde 72, ortalama memur maaşının ise yüzde 49,4 oranında artırılması gerektiği hesaplandı.

GIDA HARCAMALARINDA ET VE BAKLİYAT ARTTI, SEBZE VE MEYVE GERİLEDİ

Ankara'da en fazla alışveriş yapılan marketlerden derlenen fiyatlara göre, dengeli beslenebilmek için et, balık ve yumurtaya aylık olarak yapılması gereken harcama ağustosta 320 lira, son bir yılda ise 2 bin 196 lira artarak 11 bin 203 liraya yükseldi. Kuru bakliyat için yapılması gereken harcama aylık 167 lira, geçen yılın aynı ayına göre ise 412 liralık artışla 907 liraya ulaşırken, süt, yoğurt ve peynir için yapılması gereken harcama tutarı ağustosta 3 lira azalarak 8 bin 179 liraya gerilemesine karşın yıllık bazda 2 bin 390 liralık artış kaydetti.

Taze meyve harcaması önceki aya göre 82 lira, geçen yılın aynı ayına göre 570 lira azalarak 2 bin 891 liraya düştü. Sebze için yapılması gereken harcama ise önceki aya göre 325 lira azalışla 5 bin 680 liraya geriledi, ancak geçen yılın aynı ayına kıyasla 2 bin 656 liralık bir artış gösterdi. Ekmek, un ve makarna gibi ürünlere yapılması gereken harcama ağustosta önceki aya göre değişmeyerek 3 bin 275 lira seviyesinde kalırken, geçen yılın aynı ayına göre 992 lira yükseldi. Pirinç ve bulgur harcamaları da değişim göstermeyerek bin 634 lirada kaldı.

Yağ için yapılması gereken harcama önceki aya göre 11 lira artarak 1.033 liraya, şeker, bal, pekmez ve reçel harcaması 15 lira yükselişle 2 bin 738 liraya tırmandı. Zeytin için yapılması gereken harcama ise değişmeyerek 779 lirada kaldı. Son bir yıllık dönemde pirinç ve bulgur harcaması 639 lira, yağ harcamaları 383 lira, şeker, bal ve reçel harcamaları 567 lira, zeytin harcamaları ise 209 lira artış kaydetti.

Yetişkin erkek için 2 bin 800, kadın için 2 bin 200, genç için 3 bin ve çocuk için bin 600 kalori esas alınarak yapılan hesaplamaya göre ağustosta açlık sınırı yetişkin erkek için 11 bin 188 liraya, yetişkin kadın için 8 bin 782 liraya, çocuk için 6 bin 377 liraya ve genç için 11 bin 971 liraya çıktı.

GIDA DIŞI HARCAMALAR VE YOKSULLUK SINIRINDAKİ YÜKSELİŞ

Yoksulluk sınırının belirlenmesinde gıda dışı ihtiyaçların fiyat değişimleri de esas alındı. Araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin gıda dışındaki gereksinimlerini insan onuruna yaraşır bir şekilde ve yoksunluk hissi çekmeden karşılayabilmesi için aylık olarak yapması gereken harcama tutarı 82 bin 718 liraya ulaştı.

Bu kapsamda dört kişinin ortalama giyim ve ayakkabı harcamaları 6 bin 381 lira, kira dahil barınma harcamaları 24 bin 788 lira ve ev eşyası harcamaları 8 bin 433 lira oldu. Sağlık harcamalarının 3 bin 543 liraya çıktığı dönemde, ulaştırma harcamaları 19 bin 761 liraya, bilgi ve iletişim harcamaları 3 bin 416 liraya, eğlence ve kültür harcamaları 2 bin 203 liraya, eğitim harcamaları 3 bin 148 liraya, tatil ve otel harcamaları 6 bin 216 liraya, çeşitli mal ve hizmetlerle ilgili harcamalar ise 4 bin 829 liraya geriledi.

Dört kişilik bir ailenin gıda ile gıda dışı harcamalarının toplam tutarını gösteren yoksulluk sınırı Ağustos 2026 itibarıyla 121 bin 36 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırında ağustos ayında 3 bin 700 liralık, yılın ilk sekiz ayında 26 bin 123 liralık ve son bir yıllık dönemde ise 33 bin 126 liralık artış gerçekleşti.

Kaynak: ANKA