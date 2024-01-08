İstanbul'da 'Şehitlerimiz ve Filistin İçin Yürüyoruz' Eylemi Ümraniye'de Gerçekleştirildi

Her hafta İstanbul'un farklı noktalarında düzenlenen 'Şehitlerimiz ve Filistin İçin Yürüyoruz' eylemi bu hafta Ümraniye'de yapıldı. İHH İnsani Yardım Vakfı'nın da aralarında bulunduğu birçok sivil toplum kuruluşunun destek verdiği yürüyüşte katılımcılar, Yamanevler Metro Durağı'ndan Ümraniye Meydanı'na yürüdü.

Soğuk ve yağışlı havaya rağmen binlerce insanın katıldığı yürüyüş boyunca, 'Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez, Katil İsrail Filistin'den Defol, Kahrolsun Amerikan Emperyalizmi' sloganları atıldı, tekbirler getirildi.

Güzergah boyunca evlerindeki vatandaşlar da balkon ve pencerelerinden el sallayarak ya da bayraklarla eyleme destek verdi. Yürüyüşün sonunda katılımcılar, varış noktası olan Ümraniye Meydanı'na ulaştı.

"FİLİSTİN, BİR BÜTÜN OLARAK FİLİSTİNLİLERİNDİR"

Buradaki program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Tilavetin ardından konuşma yapan Mazlum-Der Genel Başkan Yardımcısı Ali Öner, Gazze'nin tüm dünyanın gözleri önünde soykırıma uğradığını belirtti. Öner, işgalci İsrail'in kadın, çocuk, yaşlı ve sivil ayırt etmeksizin saldırılarına devam ettiğini belirterek "İşgalcilerin hukuk tanımazlığını bir kere daha gördük. BM kararlarına rağmen katliamlarına devam ediyorlar. Okullar, hastaneler, sivil yerleşim yerleri bombalanıyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi sessiz. Bu süreçte uluslararası mekanizmaların işlevsizligi bir kere daha görüldü" dedi.

Filistin'in bir bütün olarak Filistinlilere ait olduğunun altına çizen Öner, İslam İşbirliği Teşkilatı'na bir an önce somut adımlar atma çağrısında bulundu.

"FİLİSTİN, VİCDAN SAHİBİ TÜM İNSANLARIN DAVASI"

Genç İHH Başkanı Muhammed Cihat Çelik ise İsrail'in 7 Ekim'de başlattığı saldırılarının üzerinden 3 ay geçtiğini hatırlattı. Çelik, "Gazze'de 21. yüzyılın en büyük zulümlerinden biri yaşanıyor. Filistin, sadece bir cemiyetin veya grubun davası değildir, yeryüzündeki bütün vicdan sahibi insanların davasıdır. Soykırım, hala devam ediyor. Filistin, nehirden denize özgür oluncaya kadar meydanlarda olacağız" ifadelerini kullandı.

"REFAH SINIR KAPISI AÇILSIN"

Çelik, Refah Sınır Kapısı'nın çoğunlukla kapalı tutulması sebebiyle Gazze'ye ihtiyacın çok altında insani yardım ulaştığını söyleyerek "Refah Sınır Kapısı daha fazla geç kalınmadan bir an önce açılmalı" dedi.

Program, şehitler ve Filistin için yapılan duanın ardından sona erdi.