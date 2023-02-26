BİNGÖL'DE VAŞAK GÖRÜNTÜLENDİ
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BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan vaşak, cep telefonu ile görüntülendi.
BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında bulunan vaşak, cep telefonu ile görüntülendi.
Karlıova- Yedisu kara yolunda araç ile giden sürücü, karla kaplı arazide nesli tükenme tehlikesi altında bulunan vaşak gördü. Hemen aracını durduran sürücü, cep telefonu ile vaşağı görüntüledi. Bir süre gezinen vaşak, daha sonra Peri Vadisi'ne doğru gidip, gözden kayboldu.(DHA)
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel