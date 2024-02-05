Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Pazaryeri ilçesinde öğrencilerle buluştu
Bilecik Valisi Şefik Aygöl, eğitim öğretim yılının ikinci döneminin ilk dersinde Pazaryeri ilçesinde öğrencilerle bir araya geldi. Yeni yapılan Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulu ve Atatürk Ortaokulu'nu ziyaret eden Vali Aygöl, öğrencilerle sohbet etti ve kitap okuma etkinliğine katıldı. Programa Pazaryeri Kaymakamı, Belediye Başkanı ve İl Milli Eğitim Müdürü de katıldı.
Bilecik Valisi Şefik Aygöl, eğitim öğretim yılının ikinci döneminin ilk dersinde Pazaryeri ilçesinde öğrencilerle buluştu.
Yeni binalarının yapımı tamamlanan Şehit Zafer Koyuncu İmam Hatip Ortaokulu ile Atatürk Ortaokulunda öğrencilerle bir araya gelen Vali Aygöl, beraberindekilerle okulları gezdi.
Öğrencilerle sohbet eden ve onlarla kitap okuma etkinliğine katılan Aygöl, çocuklara derslerinde başarılar diledi.
Programda Aygöl'e, Pazaryeri Kaymakamı Ahmed Tayyib Kahraman, Belediye Başkanı Zekiye Tekin, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sami Akyol ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci eşlik etti.