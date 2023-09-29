Bilecik'te Mevlid-i Nebi Haftası Kur'an Ziyafeti Programı Düzenlendi

Bilecik İl Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası ve Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında Kayıboyu Camiinde Kur'an ziyafeti programı düzenlendi. İl Müftüsü Ali Erhun'un katılımıyla gerçekleşen programda, Müftü Erhun namaz öncesi vaaz verdi ve Cuma hutbesini irad etti.

Bilecik'te Mevlid-i Nebi haftası Kur'an zyafeti programıyla devam etti.

Bilecik İl Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası ve Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlanmaya devam ediyor. Kayıboyu Camiinde cuma namazı öncesi yapılan Kur'an ziyafeti programına İl Müftüsü Ali Erhun katılım gösterdi. Camiide halkla buluşan Müftü Erhun namaz öncesi vaaz verdi ve Cuma hutbesini irad etti. - BİLECİK