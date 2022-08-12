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Bilecik gündem haberleri: AK Parti Bilecik İl Başkanlığından aşure ikramı

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Bilecik gündem haberleri: AK Parti Bilecik İl Başkanlığından aşure ikramı

Bilecik haberine göre AK Parti Bilecik İl Başkanlığı, muharrem ayı dolayısıyla 2 bin kişilik aşure dağıttı.

Ak Parti Bilecik İl Başkanlığı, muharrem ayı dolayısıyla 2 bin kişilik aşure dağıttı.

İl Başkanlığınca hazırlanan 2 bin kişilik aşure, Atatürk Parkı'nda vatandaşlara dağıtıldı.

Atatürk Parkı önünde yapılan aşure dağıtımına AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ve Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk, İl Genel Meclisi Başkanı Osman Yılmaz, belediye meclisi üyeleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Yıldırım, yaptığı açıklamada, etkinlikteki amaçlarının birlik ve beraberliği güçlendirmek olduğunu söyledi.

Muharrem ayının paylaşma anlamına geldiğine dikkati çeken Yıldırım, "Muharrem ayı vesilesiyle birlik ve beraberliğimiz göstermek amacıyla bu etkinliği gerçekleştirdik. Muharrem ayı aynı zamanda paylaşmaktır. Güzel bir etkinlik oldu. Vatandaşlarda hayrımıza ilgi gösterdi. Birlik ve beraberlik içerisinde nice etkinlikler yapmayı umuyoruz." dedi.

AA / Muhsin Arslan - Güncel

Hisarcık AK Parti Bilecik Güncel Haberler

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