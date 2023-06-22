Bilecik Belediyesi, Odunpazarı Belediyesi'nden iş kıyafeti temin edecek

Bilecik Belediyesi ve Eskişehir Odunpazarı Belediyesi arasında gerçekleştirilen iş birliği çalışması ile personel iş kıyafetleri, Odunpazarı Belediyesi'nden temin edilecek.

Odunpazarı Belediyesi Tekstil Atölyesi'nde üretilen iş kıyafetleri, kardeş belediye Bilecik Belediyesi'nin personeli için tasarlandı.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı'nı makamında ziyaret ederek, hazırlanan kıyafetlerden örnekleri teslim etti.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Belediyemizin kurslarında istihdam edilen kadınlar eliyle üretilen iş kıyafetlerimizi üreterek maliyeti büyük oranda düşürüyor, tasarruf ediyoruz. İş birliği yaptığımız belediyelerimizin personel kıyafetlerini de bu atölyede üretiyoruz. Hem piyasadan uygun fiyata hem de daha hızlı şekilde teminini sağlıyoruz. Bugün de Bilecik Belediyemizin iş kıyafetlerini teslim ettik. Hem Odunpazarı hem Bilecik kazandı" dedi.

Belediye Başkanvekili Melek Mızrak Subaşı da Başkan Kazım Kurt'a ilgi ve desteği dolayısıyla teşekkür ederek, "Komşu şehrimiz Odunpazarı Belediyesi ile güzel ve anlamlı bir çalışma gerçekleştirdik. Belediye Başkanımız ve değerli ekip arkadaşlarını belediyemizde ağırlayarak, kıyafetlerden örnekleri teslim aldık. Piyasaya göre daha uygun ve temini daha hızlı olan iş kıyafetlerimiz sahadaki personellerimiz tarafından da oldukça beğenildi. Kazım Başkanımıza nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, işbirliği ve kardeş şehir projelerimizin devamını diliyorum" diye konuştu.