BİK Şube Müdürü Halil İbrahim Parlak'tan Balıkesir Gazeteciler Cemiyetine ziyaret

Basın İlan Kurumu (BİK) Balıkesir Şube Müdürü Halil İbrahim Parlak, Balıkesir Gazeteciler Cemiyetine iadeiziyarette bulundu.

Cemiyet Başkanı Ramazan Demir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Parlak da Balıkesir'deki yerel gazetelerin önemine vurgu yaparak, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi konusunda gazetecilere önemli görevler düştüğünü belirtti.

Daha sonra Parlak, Cemiyet Başkanı Demir'e "Bir Varoluş Mücadelesi Taksim Camii Basından İktibaslar" kitabını hediye etti.

Ziyarette, Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu üyeleri hazır bulundu.