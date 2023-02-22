Biden'dan Doğu Avrupa ülkelerine askeri destek sözü

ABD Başkanı Joe Biden, Doğu Avrupa ülkelerine Rusya'nın saldırması halinde askeri destek sözü verdi. Biden konuşmasında, "NATO'nun her bir santimetresini koruyacağız" ifadesini kullandı. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden, NATO'nun doğu kanadındaki müttefik ülkelere Rusya'nın saldırması halinde savunma desteği sözü verdi.

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Bükreş Dokuzlusu toplantısına katılan Biden, burada bir konuşma yaptı. Biden konuşmasında, Kuzey Atlantik Antlaşması'nın örgüte üye ülkelerin silahlı bir saldırıya uğrayan herhangi bir üye ülkeye yardım etmekle yükümlü kılan 5'inci maddesine atıfta bulunarak, "Beşinci madde ABD'nin kabul ettiği kutsal bir yükümlülüktür. NATO'nun her bir santimetresini savunacağız. NATO'nun her bir santimetresini" ifadelerini kullandı.

Doğu Avrupa ülkelerine hitaben, "NATO'nun doğu kanadı olarak ortak savunmamızın cephe hattını oluşturuyorsunuz" diyen Biden şöyle devam etti: "( Ukrayna'daki) bu çatışmada neyin söz konusu olduğunu siz herkesten daha iyi biliyorsunuz. (Mevzubahis) sadece Ukrayna değil, Avrupa'daki ve tüm dünyada demokrasilerin özgürlüğü."

Biden: START'ı askıya almak büyük hata

Biden, Rusya'nın ABD ile nükleer silahların yayılımını önlemek için imzaladıkları Yeni Stratejik Silahların Azaltılması (START) anlaşmasını askıya alma kararının da "büyük bir hata" olduğunu söyledi. Ancak Biden bu konuyla ilgili daha fazla yorum yapmaktan kaçındı.

ABD ile Rusya arasında 2010 yılında imzalanan anlaşma, iki ülkenin konuşlandırabileceği uzun menzilli nükleer başlık ve nükleer silah taşıyabilecek füze sayısının sınırlandırılmasını öngörüyor. Anlaşmanın süresi 2021 yılında beş yıllığına uzatılmıştı.

Putin dün yaptığı açıklamada, Rusya'nın anlaşmayı askıya aldığını duyurmuştu. Rusya'nın anlaşmadan henüz tamamen çekilmediğini belirten Putin, ABD'nin nükleer silah denemelerini yeniden başlatması durumunda Rusya'nın da aynısını yapabilecek durumda olması gerektiğini söylemişti.

Bükreş Dokuzlusu'na kimler üye?

Bükreş Dokuzlusu Polonya ve Romanya'nın girişimiyle Rusya'nın 2014 yılında Kırım Yarımadası'nı ilhak etmesi üzerine kurulmuştu. Polonya, Romanya, Bulgaristan, Macaristan, Çekya, Slovakya, Estonya, Litvanya ve Letonya Bükreş Dokuzlusu örgütüne üye ülkeler.

Ukrayna'ya Rusya karşısında tam destek veren bu ülkeler arasında Macaristan bir istisna oluşturuyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile iyi ilişkilere sahip olan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Varşova'daki toplantıya katılmadı. Macaristan'ı toplantıda Cumhurbaşkanı Katalin Novak temsil etti.

Stoltenberg: Avrupa'nın güvenliğinin altının oyulmasına izin vermeyiz

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Varşova'da yaptığı konuşmada, "Rusya'nın Avrupa'nın güvenliğinin altını oymaya devam etemesine izin veremeyiz" dedi. "Rus saldırganlığının izlediği yolu yıllar boyunca gördük; 2008'de Gürcistan'da, 2014'te Kırım ve Donbas'ta ve geçen yıl Ukrayna'nın geniş çaplı işgalinde" diyen Stoltenberg "Rus saldırganlığının döngüsünü kırmalıyız" ifadesini kullandı.

dpa,AFP / EC,ET