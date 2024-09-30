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Konya'da satılık ada! Metrekaresi 9 dolardan satılıyor, talep patlaması yaşanıyor

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Konya'da Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'ndeki Çeçen Adası, yeni bir sahip arayışına girdi. 550 bin metrekarelik tarım arazisiyle kaplı olan ada, metrekaresi 9 dolardan satışa sunuldu. Konuyla ilgili konuşan Gölkaşı Mahallesi Muhtarı Ali Navruz "Çeçen Adası'nın satışına çıkıyoruz. Değeri yaklaşık 165 milyon lira olarak belirlendi. Toplamda 550 dönüm büyüklüğünde ve talep patlaması yaşanıyor" dedi.

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nde 550 bin metrekarelik Çeçen Adası, metriğmetrekare fiyatı 9 dolar olarak satışa sunuldu. Adada tarım ve hayvancılık faaliyetleri sürdürülmekte. Yatırımcılar bölgeye ilgi göstermekte.

550 BİN METREKARELİK ADADA TARIM VE HAYVANCILIK YAPILIYOR

İlçe merkezine 12 kilometre mesafede Beyşehir Gölü kıyısındaki Gölkaşı Mahallesi'ne bağlı olan ada, "Çeçen Adası" ismiyle anılıyor. Anamas Dağı ve göl manzarasına sahip 2 kilometre uzunluğunda, dikdörtgen şeklindeki 550 bin metrekarelik adada, tarım ve hayvancılık yapılıyor.

Konya'da satılık ada! Metrekaresi 9 dolardan satılıyor, talep patlaması yaşanıyor

Küçükbaş hayvanlar ve tarım makineleri, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki adaya salla taşınıyor. Mirasla intikal eden adanın satışının yapılmasına karar veren sahibi, bir gayrimenkul şirketiyle anlaştı. Yatırımcılar başta olmak üzere bazı ilgililer de metrekaresi 9 dolardan satışa çıkarılan yerle ilgili sahada araştırma yapmak için bölgeye geliyor.

Konya'da satılık ada! Metrekaresi 9 dolardan satılıyor, talep patlaması yaşanıyor

"ADANIN BEDELİ 165 MİLYON LİRA CİVARINDA"

Gölkaşı Mahallesi Muhtarı Ali Navruz mahalleye bağlı birden fazla adanın olduğunu söyledi. Bazı adalarda tarım ve hayvancılık yapıldığını anlatan Navruz, "Çeçen Adası satılığa çıkarıldı. Bedeli 165 milyon lira civarında belirlenmiş. Toplamda 550 dönüm büyüklüğünde. Bu adada, hayvancılık ve tarım yapılıyor. Şimdi satılacak. Tek tapu olduğunu biliyorum. Geçenlerde gelenler oldu, galiba anlaşamadılar" dedi.

Konya'da satılık ada! Metrekaresi 9 dolardan satılıyor, talep patlaması yaşanıyor

Navruz, adaya kendi imkanlarıyla yaptıkları 10 tona kadar yük kaldırma kapasitesi olan sal ve tekneyle erişilebildiğini kaydetti. Adanın satışını üstlenen gayrimenkul şirketinin sahibi Samet Ok da "Konya'da ada satışı yapmak heyecan uyandırıyor. Kentte böyle bir yer yok. Tek satılık ada burası. Kuzeyden güneye 2 kilometre, doğudan batıya olan bölümü de 400 metreye kadar ulaşıyor. Doğal güzelliği olan bir yer. Çok talep var. Metrekare fiyatı 9 ABD doları olarak belirlendi. Müşterilerimizi bekliyoruz" diye konuştu.

Konya'da satılık ada! Metrekaresi 9 dolardan satılıyor, talep patlaması yaşanıyor
Kaynak: AA / Abdullah Doğan - Güncel

Yerel Haberler Beyşehir Gölü Türkiye Ekonomi Güncel Çevre Emlak Tarım konya

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Yorumlar (4)

İbrahim Demirel:

Kimin malını kime satıyorsunuz? Ne ara, kimler tarafından parsel parsel edildi bu topraklar?

65
1
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Erdem:

Bi burası kalmıştı oraya da otel gömelim

30
2
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SMMM:

KONYA OVASINDAKİ PANCAR AYÇİÇEK MISIR GİBİ YÜKSEK SU İSTEYEN BİTKİLERİ EKEN AÇGÖZLÜ ÇİFTÇİLERİ YÜZÜNDEN GÖLÜMÜZ BATAKLIGA DÖNDÜ.TÜRKİYE YÜZYILI HAYALDİ GERÇEK OLDU.BEYŞEHİR GÖLÜ KURUYOR.SAĞOL DSİ SAĞOL HÖKÜMET

27
2
yanıtYanıtla
SERVET BİLGİN:

O ADA BENİM OLACAK 100 DOLAR VERİYORUM METRESİNE

1
0
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