Beyşehir'deki Öğrencilere Tanıtım Gezisi Düzenlendi

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, Ali Akkanat Kampüsü'ndeki öğrencilere yönelik tanıtım gezisi düzenlendi.

İlçenin tarihi mekanlarını yakından tanıma imkanı bulan öğrenciler, Eflatunpınar Hitit Kutsal Anıtı ve Havuzu, Kubadadad Sarayı, Leylekler Vadisi, Yeşildağ İskele, Adaköy Değirmeni ve Şelalesi, Kızkalesi ve Sonsuz Şükran Köyü'nü ziyaret etti.

Halk Eğitim Merkezi ve sanat okulu sergisi açıldı

Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü tarafından farklı branşlarda açılan kursların sona ermesinin ardından, yıl sonu sergileri açıldı.

Doğanbey Mahallesi'nde, el sanatları kursunun sergisi mahalle sakinlerinin beğenisine sunuldu.

Avrupa El Ele Engellilere ve Yaşlılara Yardım Vakfı'ndan öğrencilere kıyafet desteği

Avrupa El Ele Engellilere ve Yaşlılara Yardım Vakfı, Beyşehir ilçesinde de ihtiyaç sahibi öğrencilere yardım eli uzattı.

Vakıf tarafından, ilçe merkezindeki ilkokullarda öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere kıyafet desteğinde bulunuldu.

Özel öğrenciler çalışmalarını sergiledi

Beyşehir ilçesinde, özel öğrencilerin eğitim yılı içinde yapmış oldukları çalışmaların sergisi açıldı.

Kamil Akkanat Özel Eğitim ve Uygulama Okulunda öğrenim gören öğrencilerin, eğitim yılında öğretmenleri gözetiminde ortaya çıkardığı çalışmalar, bir sergi ve kermes programında ilçede beğeniye sunuldu.