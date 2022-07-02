Son Dakika | Konya'da hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı Son dakika haberi... Konya'nın Beyşehir ilçesinde hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Konya'nın Beyşehir ilçesinde hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Beyşehir-Avdancık Mahallesi yolu üzerinde Yeşilyurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y. yönetimindeki 42 DRK 49 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Takla atarak şarampole devrilen aracın sürücüsü A.Y. ve yolcu olarak bulunan T.Y. yaralandı. Yaralılar kaza ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA İhlas Haber Ajansı / Güncel Yeşilyurt Tragger Konya 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› Güncel ›› Son Dakika | Konya'da hafif ticari araç takla attı: 2 yaralı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.