Beypazarı'nda yaz Kur'an kursları başladı
AA - Yaşar Tonbak - Güncel
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde İlçe Müftülüğünce düzenlenen yaz Kur'an kursları başladı.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde İlçe Müftülüğünce düzenlenen yaz Kur'an kursları başladı.
Fatih Camisi'nde düzenlenen programda konuşan İlçe Müftüsü Ahmet İnciler, ilçe genelinde kurslara kayıtların 4 Temmuz'a kadar süreceğini belirterek, 26 Ağustos'ta kursların sona ereceğini söyledi.
Kur'an kurslarında çocuklara temel dini eğitimlerin yanı sıra Kur'an okuma eğitimlerinin verileceğini belirten İnciler, Müftülük olarak ayrıca bilgi yarışması ve çeşitli aktiviteler de düzenleyeceklerini belirtti.
İnciler, kursta dereceye giren çocukları ödüllendireceklerini ifade etti.
AA / Yaşar Tonbak - Güncel