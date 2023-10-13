Beypazarı'nda trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla çalışma başlatıldı

Beypazarı ilçesinde trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla çalışma başlatıldı.

Kaymakam Vedat Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Aydın, Belediye Zabıta Müdürü Doğan Gökkaya, Belediye Kültür Müdürü Zafer Poyraz, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Amiri Ahmet Candan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu ve okul müdürleri trafik yoğunluğunun yaşandığı cadde ve sokaklarda incelemelerde bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğünün hazırladığı proje dahilinde düzenleme yapılması istenen noktaları yerinde gördüklerini belirten Yılmaz, "Trafik akışının düzenli sağlanması adına bu nokta ve kavşaklarda düzenleme kaçınılmaz." dedi.