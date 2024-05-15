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Beypazarı'nda Kan Bağışı Kampanyası Yapıldı

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Atatürk Parkı Bankalar Caddesi'nde 4 gün süren kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kampanyaya katılanlar, form doldurduktan sonra doktor tarafından çeşitli sorularla tansiyon ölçümleri yapılarak kan bağışında bulundu. Kızılay Beypazarı temsilcisi, kampanya boyunca toplamda 172 ünite kan toplandığını belirtti ve bağışçılara teşekkür etti.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde kan bağışı kampanyası yapıldı.

Atatürk Parkı Bankalar Caddesi'nde 4 gün süren etkinliğe katılanlardan, form doldurmaları ve doktor tarafından çeşitli sorular yönetilmesinin ardından tansiyon ölçümleri yapılarak kan alındı.

Kızılay Beypazarı temsilcisi Serkan Acıerik, bağışların mobil tırda alındığını söyledi.

Acıerik, kampanyanın birinci günü 41, ikinci günü 58, üçüncü günü 41 ve son günde 32 ünite olmak üzere toplamda 172 ünite kan toplandığını aktararak, katılım gösteren tüm bağışçılara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

Beypazarı Tansiyon Kızılay Ankara Sağlık Güncel Haberler

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