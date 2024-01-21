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Beypazarı İlçesinde Yağmur ve Kar Yağışı Devam Ediyor

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Beypazarı İlçesinin şehir merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde de kar yağışının etkisini sürdürüyor. Karaşar Mahallesi ve çevresinde kar yağışının etkili biçimde sürerken ve Kirazyanı Mahallesi de beyazlara büründü. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde yılkı atlarının karda karınlarını doyurmak üzere karı ayaklarıyla eşeleyerek ot bulmaya çalıştıkları görüldü.

Beypazarı İlçesinin şehir merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde de kar yağışının etkisini sürdürüyor.

Karaşar Mahallesi ve çevresinde kar yağışının etkili biçimde sürerken ve Kirazyanı Mahallesi de beyazlara büründü.

Sabaha karşı başlayan yağış Karagöl başta olmak üzere, Uşakgöl yaylası, kemerez yaylası, Kirazyanı yaylasında, yaylaları karla kapladı.

Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde yazın sıkça rastlanan yılkı atlarının karda karınlarını doyurmak üzere karı ayaklarıyla eşeleyerek ot bulmaya çalıştıkları görüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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