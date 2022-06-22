Beyoğlu'ndaki iş kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı Beyoğlu'nda çelik çatı inşaatı sırasında yaşanan iş kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Beyoğlu'nda çelik çatı inşaatı sırasında yaşanan iş kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Haliç Camii Kebir Mahallesi Tersane Caddesi'nde yapımı süren inşaat projesinde çelik çatı yapımında çalışan İsak Erzi ile Mustafa Özçelik, henüz belirlenemeyen nedenle, çatıya bağlı çelik parçayla birlikte düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Erzi'nin olay yerine hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Özçelik ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. AA / Emrah Gökmen - Güncel Beyoğlu Haliç Güncel Haberler

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