Beyoğlu'nda İki Katlı Ahşap Binada Çıkan Yangına İtfaiye Müdahale Ediyor
Beyoğlu'nda Kılıçali Paşa Mahallesi Sanatkarlar Caddesi'ndeki iki katlı ahşap binada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın nedeni henüz belirlenemezken, alevler kısa sürede büyüdü ve yoğun duman oluştu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi.
Beyoğlu'nda iki katlı ahşap binada çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Kılıçali Paşa Mahallesi Sanatkarlar Caddesi'ndeki iki katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, yangın bölgede yoğun dumana neden oldu.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.