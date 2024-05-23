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Beyoğlu'nda hükümlü yakalandı

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İstanbul Beyoğlu'nda, hakkında müebbet ve 25 yıl 17 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı. Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli kişi Taksim Meydanı'nda yakalandı.

İstanbul Beyoğlu'nda, iki kişiye karşı "kasten öldürme" suçundan hakkında müebbet ve 25 yıl 17 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü görevlilerince, yabancı turistlerin ve vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde genel asayişin sağlanması, şüpheli kişilerin tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Ekiplerin Taksim Meydanı'nda şüphe üzerine durdurarak güvenlik sorgulaması yaptığı R.A.H'nin iki kişiye karşı "kasten öldürme suçundan" kesinleşmiş 25 yıl 17 ay 15 gün ve müebbet hapis cezası ile arandığı anlaşıldı.

Gözaltına alınan R.A.H. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Güncel

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