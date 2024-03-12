Beyoğlu'nda Dört Katlı Binanın Çatı Katında Yangın Çıktı

Beyoğlu'nda, dört katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çukur Mahallesi Karanlıkbakkal Sokak'taki dört katlı bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, çatı katını saran alevleri kısa sürede söndürdü.

Binada maddi hasar oluştu, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.