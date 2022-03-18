Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız: Hepimiz bu toprakların çocuklarıyız

BEYOĞLU, İSTANBUL (DHA) - Beyoğlu'nda "Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy" Kompozisyon Yarışması ve "Çanakkale Kahramanları" Şiir Yarışması Ödül Töreni gerçekleştirildi. Törene katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, 'Biz şuna inanıyoruz, bu topraklar bize emanet ve hepimiz bu toprakların çocuklarıyız' dedi.

Etkinliğe Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Bağcı ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Beyoğlu Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde; lise öğrencileri için "Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy" konulu kompozisyon yarışması, ortaokul öğrencileri için ise "Çanakkale Kahramanları" konulu şiir yarışması düzenlendi.

'BİZ BU TOPRAKLARIN ÇOCUKLARIYIZ, ASIM'IN NESLİYİZ'

Ödül töreninde konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, 'Biz şuna inanıyoruz. Bu topraklar bize emanet ve hepimiz bu toprağın çocuklarıyız. Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Romanıyla, Boşnağıyla, Alevisiyle, Sünnisiyle tek milletiz diyoruz. En büyük gücümüz birliğimiz ve beraberliğimiz. Bu toprakların çocukları olarak kol kola, omuz omuza büyük ve güçlü Türkiye hedefine yürüyecek ve siz kimsiniz diye sorulduğunda 'Biz bu toprakların çocuklarıyız, Asım'ın nesliyiz' diyecek bir nesil var? diye konuştu.

'BU ZAFERİ BİZE ARMAĞAN EDEN TÜM ŞEHİTLERİMİZİ RAHMETLE YAD EDİYORUM'

Başkan Yıldız sözlerine şöyle devam etti:

'Bu toprakların çocukları tarih boyunca daima adaletin temsilcisi olmuştur. Bu toprağın çocukları bayraklarına, vatanlarına, devletlerine sahip çıkacaklar. Bizi biz yapan değerlere sahip çıkacaklar. Bugün Çanakkale zaferinin yıldönümünde bir aradayız. Çanakkale şehitlerine rahmet okuyacaklar, yad edecekler, bu toprağın çocukları olma şuuruyla geleceğe emin adımlarla yürüyecekler. Teknoloji, robotik, yazılım, kodlama alanlarında; tıpta, genetikte, uzay mühendisliğinde, savunma sanayisinde en iyisini yapacak olanın bu toprağın çocukları olduğuna inanıyoruz. Bu toprağın çocuklarına inanıyoruz. ve bu toprağın çocukları geçmişte ecdadının yaptığı başarılara yeniden imza atabilecek bir nesil. Bu vesileyle Çanakkale zaferimizin yıldönümünde bu zaferi bize armağan eden tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyorum.'

Lise öğrencileri için gerçekleştirilen "Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy" Kompozisyon Yarışması'nda birinciliğe Güner Akın Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden İbrahim Faik Çakın, ikinciliğe Özel Sankt Georg Avusturya Lisesi ve Ticaret Okulu'ndan Ahmet Efe Gölbek, üçüncülüğe Kabataş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Muhammet Ela değer görüldü. Kompozisyon yarışmasında mansiyon ödülü ise Galatasaray Lisesi'nden Elif Su Çakır'a verildi.

Ortaokul öğrencileri için gerçeklşetirilen "Çanakkale Kahramanları" Şiir Yarışması'nda ise birinciliğe Cihangir Münir Özkul Ortaokulu'ndan Sümeyye Nur Kuşlu, ikinciliğe Cihangir Münir Özkul Ortaokulu'ndan Elif Dicle Ulubay, üçüncülüğe Hasköy Ortaokulu'ndan Şevval Gülmez layık görüldü. Şiir yarışmasında mansiyon ödülü ise Beyoğlu Ortaokulu'ndan Fatıma Derric'e verilmesi uygun bulundu.

Yarışma sonucunda birinci seçilen eser sahiplerine laptop, ikinci ve üçüncü eser sahiplerine tablet, mansiyona değer görülen eserlere de kitap seti ödülü verildi.