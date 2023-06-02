Beykoz'daki silahlı saldırıya ilişkin yakalanan iki şüpheli tutuklandı

Beykoz'da 23 Mayıs'ta bir otomobile yönelik silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Beykoz'da 23 Mayıs'ta bir otomobile yönelik silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Çubuklu Mahallesi Boğaziçi Caddesi'nde E.K. idaresindeki 34 BAE 140 plakalı araca yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının aydınlatılması amacıyla çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucunda F.B.A. ile "kasten yaralama, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, mala zarar verme, cinsel saldırı ve kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından kaydı bulunan B.A, 30 Mayıs'ta yakalandı.

"Genel güvenliğin tehlikeye sokulması" ve "mala zarar verme" suçlarından mahkemeye çıkarılan iki şüpheli tutuklandı.