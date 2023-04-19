BETON MİKSERİ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI; 2 ÖLÜ
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OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti.
OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza öğle saatlerinden Kadirli Sumbas karayolu üzerinde meydana geldi. B.Ö. yönetimindeki 80 ABC 796 plakalı beton mikseri kavşakta, Sıtkı Kaplan yönetimindeki 01 UP 725 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle şarampole uçan otomobil sürücüsü Sıtkı Kaplan ile beraberindeki Adem Şahin olay yerinde hayatını kaybetti.
Mikser şoförü gözaltına alınarak kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel