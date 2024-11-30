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Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı

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Beşiktaş'ta üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı. Takımın başında Serdar Topraktepe'nin vekaleten olacağı belirtildi.

Beşiktaş'ta Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst dönemi sona erdi.

BEŞİKTAŞ'TA BRONCKORST DA GİTTİ

Başkan Hasan Arat'ın ani istifasıyla sarsılan Beşiktaş'tan bir ayrılık haberi geldi. Ligde ve kupada üst üste kötü sonuçlar alan, son olarak İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımına 3-1 yenilen Beşiktaş'ta, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst dönemi sona erdi.

Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldıGiovanni van Bronckhorst

TAKIMA VEKALETEN SERDAR TOPRAKTEPE BAKACAK

Kulüpten KAP'a bildirilen açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.Giovanni van Bronckhorst ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğunu vekaleten Serdar Topraktepe üstlenecektir."

Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı

Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı

SON 6 MAÇTA 1 GALİBİYET

Giovanni van Bronckhorst liderliğindeki Beşiktaş, son 6 resmi maçında yalnızca 1 galibiyet aldı. Siyah-Beyazlı takımın son 6 maçta aldığı skorlar şu şekilde:

  • Galatasaray 2-1 Beşiktaş
  • Beşiktaş 1-3 Kasımpaşa
  • Beşiktaş 2-1 Malmö
  • Başakşehir 0-0 Beşiktaş
  • Beşiktaş 2-4 Göztepe
  • Beşiktaş 1-3 Maccabi Tel Aviv

Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı

HOLLANDALI ÇALIŞTIRICININ BEŞİKTAŞ KARNESİ

Giovanni van Bronckhorst liderliğindeki Beşiktaş, bu sezon çıktığı 20 resmi maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı

Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Güncel
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıValorant null:

Gs bi koydu toparlayamadı puhahahaha

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Haber YorumlarıJokerAllame:

Mourinhodan korktu:)

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Haber Yorumlarıerdal kargun:

sen Galatasaray'ı 5 0 yenersin süper kupada ha. ahımız tuttu güle gule

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Haber Yorumlarıİbrahim Üker:

lan ne güzel adamdı ya

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme7
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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Beşiktaş bitti geçmiş olsun toparlayamaz

Yorum Beğen11
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Haber Yorumlarıe.irfan ünal:

tazminattan bahseden yok! ülkemin paraları gidiyor.

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Haber YorumlarıDeniz Kaya:

Koca Beşiktaşı ne hale getirdiler

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Haber YorumlarıRobotik cevaplar:

Uçan hollandalı. Sıradaki....

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Haber YorumlarıYılmaz ökmen:

Gelmiş geçmiş en kötü teknik adam yürü anca gidersin….

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Haber YorumlarıSebahattin Yakar:

kovulma sırası morinhoda

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