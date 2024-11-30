Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı

Beşiktaş'ta Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst dönemi sona erdi.

BEŞİKTAŞ'TA BRONCKORST DA GİTTİ

Başkan Hasan Arat'ın ani istifasıyla sarsılan Beşiktaş'tan bir ayrılık haberi geldi. Ligde ve kupada üst üste kötü sonuçlar alan, son olarak İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımına 3-1 yenilen Beşiktaş'ta, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst dönemi sona erdi.

Giovanni van Bronckhorst

TAKIMA VEKALETEN SERDAR TOPRAKTEPE BAKACAK

Kulüpten KAP'a bildirilen açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.Giovanni van Bronckhorst ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğunu vekaleten Serdar Topraktepe üstlenecektir."

SON 6 MAÇTA 1 GALİBİYET

Giovanni van Bronckhorst liderliğindeki Beşiktaş, son 6 resmi maçında yalnızca 1 galibiyet aldı. Siyah-Beyazlı takımın son 6 maçta aldığı skorlar şu şekilde:

Galatasaray 2-1 Beşiktaş

Beşiktaş 1-3 Kasımpaşa

Beşiktaş 2-1 Malmö

Başakşehir 0-0 Beşiktaş

Beşiktaş 2-4 Göztepe

Beşiktaş 1-3 Maccabi Tel Aviv

HOLLANDALI ÇALIŞTIRICININ BEŞİKTAŞ KARNESİ

Giovanni van Bronckhorst liderliğindeki Beşiktaş, bu sezon çıktığı 20 resmi maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.