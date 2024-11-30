Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı
Beşiktaş'ta üst üste alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı. Takımın başında Serdar Topraktepe'nin vekaleten olacağı belirtildi.
Beşiktaş'ta Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst dönemi sona erdi.
BEŞİKTAŞ'TA BRONCKORST DA GİTTİ
Başkan Hasan Arat'ın ani istifasıyla sarsılan Beşiktaş'tan bir ayrılık haberi geldi. Ligde ve kupada üst üste kötü sonuçlar alan, son olarak İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımına 3-1 yenilen Beşiktaş'ta, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst dönemi sona erdi.
TAKIMA VEKALETEN SERDAR TOPRAKTEPE BAKACAK
Kulüpten KAP'a bildirilen açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız.Giovanni van Bronckhorst ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğunu vekaleten Serdar Topraktepe üstlenecektir."
SON 6 MAÇTA 1 GALİBİYET
Giovanni van Bronckhorst liderliğindeki Beşiktaş, son 6 resmi maçında yalnızca 1 galibiyet aldı. Siyah-Beyazlı takımın son 6 maçta aldığı skorlar şu şekilde:
- Galatasaray 2-1 Beşiktaş
- Beşiktaş 1-3 Kasımpaşa
- Beşiktaş 2-1 Malmö
- Başakşehir 0-0 Beşiktaş
- Beşiktaş 2-4 Göztepe
- Beşiktaş 1-3 Maccabi Tel Aviv
HOLLANDALI ÇALIŞTIRICININ BEŞİKTAŞ KARNESİ
Giovanni van Bronckhorst liderliğindeki Beşiktaş, bu sezon çıktığı 20 resmi maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.