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Bergama Musacalı Barajı'ndan 3 Bin Dekar Alana Su Verilecek

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Bergama ilçesindeki Musacalı Barajı'ndan bu yaz 3 bin dekar alana su verilmesi hedefleniyor. DSİ 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, barajın sulama sahasında modern bir sistemle 6 bin 100 dekar arazinin sulanacağı belirtildi.

Bergama ilçesindeki Musacalı Barajından bu yaz 3 bin dekar alana su verilmesinin hedeflendiği bildirildi.

DSİ 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bakırçay havzasındaki projeleri inceleyen DSİ Bölge Müdürü Hüseyin Koray Bilgi, Bergama Musacalı Barajı sulama sahasında ilk aşamada 6 bin 100 dekar araziyi borulu basınçlı modern sistemle tanıştıracaklarını ifade etti.

Hedeflerinin 3 bin dekarlık alana barajdan bu yaz su verebilmek olduğunu belirten Bilgi, tüm imalatlar tamamlandığında Musacalı Barajından toplam 22 bin 950 dekar araziyi borulu basınçlı sistemle sulayacaklarını kaydetti.

Kınık Kapıkaya Barajında da incelemeler yapan Bilgi, gövde sıyırma ve rölakasyon yolu kazılarının devam ettiğini, hedeflerinin bir an evvel gövde dolgusuna başlamak olduğunu aktardı.

Bilgi, Bölümçam Barajının inşa edileceği araziyi de inceledi, ihale süreci tamamlanan baraja en kısa sürede kazma vurulacağını ifade etti.

Kaynak: AA / Güncel

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