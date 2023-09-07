Belen'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı
Hatay'ın Belen ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil uçuruma yuvarlandı ve 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Belen ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza, Belen ilçesi Atik Mahallesi radar yolu mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeki araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay gerine ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel