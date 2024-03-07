Belen'de büyük uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu

Hatay'ın Belen ilçesinde uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 20 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen T.A'nın Bakras Mahallesi'ndeki evinde arama yaptı.

Aramada, 20 bin uyuşturucu hap ile 190 paket gümrük kaçağı sigara ve 29 bin lira ele geçirdi.

T.A. gözaltına alındı.