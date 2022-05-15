BELEDİYENİN YOL GENİŞLETME ÇALIŞMASINDA EVİNİN MERDİVENİ YIKILDI - Haberler

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde belediye, yaklaşık 6 ay önce yol genişletme çalışması yaptığı sırada 2 katlı bir evin sokağa açılan dış merdivenini yıkıldı. Ev sahibi Fatma Harkın babadan kalma arada bir uğradıkları evin merdiveninin, kendilerine haber verilmeden yıkıldığını belirterek, merdivenin aynı yere yeniden yapılmasını istedi. Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş ise merdiveni, evin farklı cephesine yapmayı teklif ettiklerini, ancak Harkın'ın buna karşı çıktığını söyledi.

Kozlu ilçesi Merkez Mahallesi üzerinde bulunan Harkın ailesine ait 2 katlı evin üst katına çıkan merdiven, belediyenin 6 ay önce sokakta yol açma çalışması kapsamında ekipler tarafından yıkıldı. Yıkım sırasında, merdivenin altında bulunan banyonun da duvarı yıkıldı. Belediye ekipleri banyonun duvarını onarırken, merdiven ise henüz yapılmadı.

Ev sahibi Fatma Harkın, 'Bu yıkım esnasında tarafımıza hiçbir bildirim yapılmadı. Resmi bir tebligat yapılmadı, sözlü dahi bildirim yapılmadı. Biz yıkım esnasında komşularımızdan öğrendik. Bizimle hiçbir şekilde ilgilenilmedi. Merdivenin altında banyo vardı, sadece banyo duvarı yapıldı. Bizi merdiven olarak mağdur etmeye devam ediyorlar, bizlere 'Evinizin başka cephelerinden merdiven yapacağız' diyerek teklifte bulundular ama üst katımız başka cepheden merdivene müsait değil? dedi.

Babalarından kalan evde zaman zaman kardeşleriyle bir araya geldiklerini ifade eden Fatma Harkın, 'Şu an mağduruz, belediyeden yola zarar vermeyecek şekilde merdivenimizi yerine inşa etmesini istiyoruz. Burası bizi aile olarak birbirimize bağlayacak babamızdan yadigar tek ev' diye konuştu.

Harkın'ın, CİMER'e yaptığı başvurulara Kozlu Belediyesi tarafından verilen yanıtlarda 'Mağduriyetin kısa sürede giderileceği' yazdığı görüldü.

Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş ise merdiveni evin farklı cephesine yapmayı teklif ettiklerini ancak Harkın'ın buna karşı çıktığını, konuyla ilgilendiklerini söyledi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel