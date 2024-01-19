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BBP Genel Başkan Yardımcıları Yüksekova'da öğrencilere karne dağıttı

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BBP Genel Başkan Yardımcıları Şafak Çomaklı ve Emin Serin, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğrencilere karne dağıttı. Ziyaretlerde bulunmak üzere Yüksekova'ya gelen Çomaklı ve Serin, BBP İlçe Başkanı Fırat Açıkel tarafından karşılandı. Köprücük Köyü İlkokulunu ziyaret eden Çomaklı ve Serin, yarıyıl tatiline giren öğrencilere karnelerini dağıttı, hediyeler verdi.

BBP Genel Başkan Yardımcıları Şafak Çomaklı ve Emin Serin, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde öğrencilere karne dağıttı.

Ziyaretlerde bulunmak üzere Yüksekova'ya gelen Çomaklı ve Serin, BBP İlçe Başkanı Fırat Açıkel tarafından karşılandı.

Köprücük Köyü İlkokulunu ziyaret eden Çomaklı ve Serin, yarıyıl tatiline giren öğrencilere karnelerini dağıttı, hediyeler verdi.

Çomaklı, gazetecilere, 2023-2024 eğitim öğretim yılının birinci dönemin tamamlandığını söyledi.

Van ve Hakkari'de bir takım ziyaretlerde bulunduklarını belirten Çomaklı, şunları kaydetti:

"Şu an Köprücük köyündeyiz aynı zamanda karne gününe denk geldik. Öğrencilerimizle buluştuk. Buradan öğretmenlere, köy halkına hizmet veren herkese çok teşekkür ediyorum. Kentte ziyaretlerimizi sürdüreceğiz. Halkımızın sıkıntılarını dinleyip not alacağız. Elimizden bir şey geliyorsa yapmaya çalışacağız. Gerekli makamlara ileteceğiz. Bu konuda herkese teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimize de mutlu tatiller diliyoruz."

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit'i ziyaret eden Çomaklı ve Serin, ardından Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik ile Türkiye Kayaklı Koşu Eleme yarışlarının yapıldığı Kamışlı köyüne gitti.

Kaynak: AA / Güncel

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