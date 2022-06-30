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Haziranın son gününde karla mücadele

AA - Güncel
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Bayburt'ta haziranın son gününde yayla yollarında karla mücadele çalışması yapıldı.

Bayburt'ta haziranın son gününde yayla yollarında karla mücadele çalışması yapıldı.

İl Özel İdaresi Konursu Şantiye Şefi Fırat Türk idaresindeki ekip, iş makinesiyle Bayburt-Trabzon arasında "yedi göller" bölgesi olarak da bilinen 2 bin 700 rakımlı Haldizen Yaylası yolunda, yüksekliği yer yer 3 metreyi bulan kar birikintisini temizledi.

Ekip, kışın yoğun kar nedeniyle ulaşıma kapanan, yaz aylarında özellikle doğa tutkunlarının uğrak yeri olan Soğanlı Dağları'nın dik yamaçları arasındaki Aygır Gölü, Balıklı Göl, Dipsiz Göl, İkiz Göller, Kara Göl, Sarıçiçek Gölü ile Pirömer Gölü'nün yer aldığı güzergahın yolunu kardan temizleyerek ulaşıma açtı.

Yeşil ve mavinin eşsiz tonlarını bir arada görmek, şehrin stres ve gürültüsünden uzak doğayla baş başa vakit geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistler, yedi göller bölgesine ilgi gösteriyor.

AA / Güncel

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