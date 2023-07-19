Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mahalle Ziyaretinde

Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Gap Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle ziyaretleri kapsamında taziyeevinde vatandaşlarla görüşen Canalp, sorun ve talepleri dinledi ve çözüm için çalışmalar yapılacağını belirtti. İl Emniyet Müdürü, İl Sağlık Müdürü, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü ve Sosyal Güvenlik İl Müdürü de görüşmeye katıldı.