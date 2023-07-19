Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Mahalle Ziyaretinde
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Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Gap Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Mahalle ziyaretleri kapsamında taziyeevinde vatandaşlarla görüşen Canalp, sorun ve talepleri dinledi ve çözüm için çalışmalar yapılacağını belirtti. İl Emniyet Müdürü, İl Sağlık Müdürü, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü ve Sosyal Güvenlik İl Müdürü de görüşmeye katıldı.
Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Gap Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.
Vali Canalp, mahalle ziyaretleri kapsamında GAP Mahallesi'ndeki taziyeevinde vatandaşlarla görüştü.
Sorun ve talepleri dinleyen Canalp, sorunların çözülmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.
Görüşmede, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, İl Sağlık Müdürü Dr. Semih Canpolat, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Ömer Özel ile Sosyal Güvenlik İl Müdürü Alaettin Ökten de yer aldı.