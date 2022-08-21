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Batman haber | Batman'da bataklığa saplanan çizgili sırtlan telef oldu

Batman haber | Batman'da bataklığa saplanan çizgili sırtlan telef oldu

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Batman haber... Batman'ın Beşiri ilçesinde bataklığa saplanan çizgili sırtlan telef oldu.

Batman'ın Beşiri ilçesinde bataklığa saplanan çizgili sırtlan telef oldu.

Kesiktaş köyü yakınlarında hayvanlarını otlatan çoban, petrol atığı olan bir bataklığa saplanmış sırtlanı fark etti.

Çoban durumu Batman itfaiyesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) bildirdi.

Ekipler, sırtlanın mahsur kaldığı bataklığa geldi.

İtfaiye erleri, uzun uğraşların ardından nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili sırtlanı mahsur kaldığı yerden çıkardı.

Ekipler, nefes almayan sırtlana bir süre kalp masajı yaptı, hayvan yapılan müdahaleye rağmen telef oldu.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel

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