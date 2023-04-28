BATMAN'DA PARK HALİNDEKİ ARAÇ YANDI

BATMAN'da motor kısmından alev alan hafif ticari araç, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Çamlıtepe Mahallesi'nde park halindeki hafif ticari araçta meydana geldi. Mehmet Yıldız'a ait 34 SE 3285 plakalı araç, henüz bilinmeyen bir nedenle motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, hafif ticari araç kullanılamaz hale geldi. (DHA)