Batman'da Kar Yağışı Nedeniyle 33 Köy ve 50 Mezra Ulaşıma Kapandı

BATMAN'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Sason ilçesinde 23 köy ve 40 mezra, Kozluk ilçesinde de 10 mezra yolu ulaşıma kapandı. Yolda mahsur kalan 11 kişi de, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Sason ve Kozluk ilçelerinde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Sason'da 23 köy ile 40 mezra, Kozluk'ta da 10 mezra yolu, kardan ulaşıma kapandı. İl ve İlçe Özel İdaresi ekipleri, kapalı yerleşim yerlerinin yollarının açılması için çalışma başlattı. Ekipler, Sason ve Kozluk ilçesi kırsallarına seyahat eden sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları, belirtilen güzergahlar dışında seyahat etmemeleri yönünde uyardı.

Öte yandan çalışmalarda yolu kapanan Kozluk ilçesi Armutlu köyü Tirgan mezrası yakınında minibüste mahsur kalan 11 kişi de, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. (DHA)