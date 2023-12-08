Batman'da kamyonet İnsan Hakları Anıtı'na çarptı

Batman'da bir kamyonetin çarpması sonucu İnsan Hakları Anıtı'nın bir bölümü yıkıldı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

BATMAN'da kamyonetin çarptığı İnsan Hakları Anıtı'nın bir bölümü yıkıldı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 5 Aralık'ta Meydan Mahallesi Gülistan Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, işlek ve araç trafiğine kapalı olan caddede kontrolden çıkıp, İnsan Hakları Anıtı'na çarptı. İki el içerisinde dünya sembollü anıtın bir bölümünün yıkıldığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Batman Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, 'Zabıta Müdürlüğü hemen olay yerine gelerek zabıt varakası düzenlemiş, anıtın zarar ve ziyanının tespiti ve karşılanması için ilgili işlemleri başlatmıştır' denildi. (DHA)