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Batman'da itfaiye aracı yangında kullanılamaz hale geldi

Batman'da itfaiye aracı yangında kullanılamaz hale geldi

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Batman'ın Kozluk ilçesinde buğday tarlası yangınına müdahale için sevk edilen itfaiye aracı motor kısmından çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangın, akşam saatlerinde Kozluk ilçesine bağlı Tuzlagözü köyünde meydana geldi. Buğday tarlasındaki yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler müdahale ederken, 72 KC 866 plakalı itfaiye aracının motor bölümünde yangın çıktı. Aracın yandığını gören diğer itfaiye araçları yangına müdahale etti. Buğday tarlasındaki ve itfaiye aracındaki yangın söndürüldü. Yangında itfaiye aracı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BATMAN'ın Kozluk ilçesinde buğday tarlası yangınına müdahale için sevk edilen itfaiye aracı motor kısmından çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Kozluk ilçesine bağlı Tuzlagözü köyünde meydana geldi. Buğday tarlasındaki yangın ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler müdahale ederken, 72 KC 866 plakalı itfaiye aracının motor bölümünde yangın çıktı. Aracın yandığını gören diğer itfaiye araçları yangına müdahale etti. Buğday tarlasındaki ve itfaiye aracındaki yangın söndürüldü. Yangında itfaiye aracı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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