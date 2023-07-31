Batman'da Cep Telefonu Kamerasıyla Görüntülenen Hortum

Batman'da meydana gelen ve yaklaşık 1 dakika süren hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Hortum nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

BATMAN'da meydana gelen ve yaklaşık 1 dakika süren hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Batman Merkez Yenişehir Mahallesi Kuyubaşı TOKİ mevkisinde akşam saatlerinde hortum oluştu. Yaklaşık 1 dakika süren hortum, kısa süreli paniğe neden oldu. Hortum nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. O anlar, çevredekilerce cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.