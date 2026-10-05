Batı Şeria'da zeytin hasadında 19 yaşındaki Filistinli hayatını kaybetti

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FARUK İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin sürekli saldırılarına uğrayan Filistinlilerin çilesi, dört gözle bekledikleri zeytin hasadı sezonunun başlamasıyla katlandı.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) verilerine göre, 10 milyondan fazla zeytin ağacının bulunduğu işgal altındaki Batı Şeria'da işlenen tarım arazilerinin yaklaşık yüzde 50'sini oluşturan zeytinlikler, üretim, zeytinyağı sıkımı ve pazarlaması alanlarında en az 100 bin aileye gelir sağlıyor.

Her sene ekim başından kasım sonuna kadar süren zeytin hasadı, sadece sofradaki zeytin, mutfaktaki zeytinyağı ve tarımsal bir faaliyeti değil, Filistinliler için yılın en önemli olaylarından biri olarak ekonomik, toplumsal, kültürel ve siyasi boyutlarıyla "birliği, şenliği, toprağa bağlılığı ve kök salmayı" ifade ediyor.

Buna karşın zeytin hasadını dört gözle bekleyen Filistinlilerin çilesi, Tel Aviv yönetiminin uygulamaları, İsrail ordusunun ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları nedeniyle zeytin mevsimi geldiğinde katlanarak artıyor.

Filistin Tarım Bakanlığı, zeytin sektörünün işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin ekonomisine yıllık 170 milyon dolar katkı sağladığını açıklarken sadece 2025'te İsrail'in zeytin hasadına yönelik kısıtlamaları ve politikaları nedeniyle Filistin ekonomisi 46 milyon dolar kayba uğradı.

İsrail'in hedefindeki zeytin ağaçları

İsrail, her yıl Filistinlilerin toprağa bağlılığının sembolü olan onlarca yıllık zeytin ağaçlarını kökünden sökerek Filistinlilerin ümitlerini elinden alma ve toprağa bağlılığını ortadan kaldırmayı hedefliyor.

İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem'in raporuna göre, Tel Aviv yönetimi, özellikle Ekim 2023'ten bu yana, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin zeytin hasadı mevsiminde arazilerine ulaşmasına engel oluyor.

İsrail devletinin politikasına ek olarak, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler de her yıl Filistinlilere ait binlerce dönüm araziyi kundaklıyor ve on binlerce zeytin ağacının kül olmasına neden oluyor.

Filistin Duvar ve Yerleşime Direniş Komisyonu, Ekim 2023'ten bu yana Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Filistinlilerin topraklarını ve mülklerini bin 182 defa kundakladığını, yaklaşık 100 bini zeytin ağacı olmak üzere 147 bin 111 ağacı söktüğünü açıkladı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, hasat mevsiminde arazilerinde zeytin toplamak isteyen Filistinlilere saldırılar düzenliyor ve bu saldırılarda doğrudan Filistinlilerin canına kastediyor.

Bu nedenle zeytin toplamak isteyen Filistinliler, uluslararası gönüllülerden İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarından korunmak için destek talep etse de, aktivistlerin zeytin hasadına "koruyucu varlık" olarak katılımları da bu saldırıların önüne geçemiyor.

Hasat mevsiminde Filistinlilerin çilesi yine arttı

Önceki yıllarda İsrail'in politikaları ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ordu destekli saldırıları nedeniyle zeytin hasadı mevsiminde büyük zorluklar yaşayan Filistinlilerin çilesi bu sene de hasat mevsiminde katlandı.

Bir sene boyunca bekledikleri hasat mevsiminde, uluslararası gönüllülere koruma çağrısı yaparak arazilerindeki zeytinleri toplamak isteyen Filistinliler, İsrail ordusunun engellemeleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarıyla karşı karşıya kaldı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, zeytin hasadının başlamasıyla işgal altındaki Batı Şeria'nın tüm bölgelerinden, zeytin toplamak isteyen Filistinlilere yönelik engellemeleri ve Filistin topraklarını gasbeden silahlı İsraillilerin ordu koruması altında Filistinlileri hedef aldığı onlarca saldırı rapor etti.

Ayrıca, bazı bölgelerde Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinlilerin arazilerinden topladığı zeytinleri güç kullanarak gasbetti.

Saldırılarda 1 Filistinli hayatını kaybetti

Filistinli çiftçilerin, 2 Ekim'de zeytin toplamak için Nablus kentine bağlı Beyta köyünde, aktivistlerin "koruyucu varlığına" rağmen İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Filistinlilerin arazilerine ulaşmasına izin vermedi.

Aynı gün Beyta'nın yanı sıra Nablus çevresindeki diğer köylerde de olaylar yaşandı. The Times of Israel'in haberine göre, Osarin'de 50 yaşındaki bir Filistinli çiftçi, yerleşimcilerin darp etmesi sonucu yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Batı Şeria'nın birçok bölgesinde Filistinlilerin topladığı zeytinlere ve zeytin toplamak için kullandığı ekipmanlarına el konulduğu bildirildi.

Öte yandan işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin doğusundaki Kubar köyü yakınlarında, zeytin toplamak için ailesine ait araziye giden 19 yaşındaki Baha en-Natşe, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

2 Ekim'de yaşanan olayın ardından Baha'nın İsrail ordusu tarafından alıkonulan cenazesi ailesine dün teslim edildi ve işgal altındaki Doğu Kudüs'te toprağa verildi.

Kaynak: AA