Batı Balkan ülkeleri arasında vizesiz seyahat planlanıyor

Batı Balkan ülkeleri Berlin'deki konferansta karşılıklı olarak hareket serbestisi sağlayacak anlaşmalar konusunda uzlaştı. Söz konusu anlaşmaların 3 Kasım'da Berlin'de imzalanması planlanıyor. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un ev sahipliğinde başkent Berlin'de bir araya gelen Batı Balkan ülkeleri iş birliğini artırma konusunda uzlaştı.

Dışişleri Bakanı Baerbock, Batı Balkan ülkelerinin aralarındaki farklılıkları aşmayı ve iş birliğini artırmayı istediklerini söyledi. Baerbock, toplantı sonrasındaki açıklamasında Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan arasında üç konuda anlaşma imzalanması için uzlaşmaya varıldığını açıkladı. Buna göre, altı Batı Balkan ülkesinin karşılıklı olarak vatandaşlarının kimlik belgelerini, yüksek okul diplomalarını ve meslek sertifikalarını tanınması öngörülüyor.

Baerbock, bu planları "İnsanların hayatını değiştirecek, tarihi adımlar" olarak değerlendirdi.

Vizesiz seyahat planlanıyor

"Batı Balkan bölgesinde yaşayan insanların ülkeler arasındaki sınırları geçmek için gelecekte sadece kimlik kartına ihtiyacı olacak" şeklinde konuşan Baerbock, vize uygulamasına gerek olmayacağını söyledi. Üniversite diplomalarının karşılıklı olarak tanınacağını belirten Baerbock, bunun mesleki diplomalar ve sertifikalar için de geçerli olacağını sözlerine ekledi.

Söz konusu anlaşmaların 3 Kasım'da Berlin'de düzenlenecek Batı Balkan Zirvesi'nde altı ülkenin devlet ve hükümet başkanları tarafından imzalanması planlanıyor.

Berlin'deki konferansa katılan altı Batı Balkan ülkesi, Avrupa Birliği'ne (AB) üye olmak için çaba gösteriyor.

Almanya'nın Batı Balkan ülkelerinin bu yöndeki çabalarına desteğini vurgulayan Annalena Baerbock, Batı Balkan ülkelerinin AB üyeliğinin federal hükümetin önceliği olduğunu söyledi.

Baerbock, "Avrupa barış düzenine on yıllardır hiç olmadığı kadar güçlü bir şekilde saldırıldığı şu sıralarda, Batı Balkanlar bölgesindeki ülkeleri AB'ye dahil etmek çok önemli" dedi. Baerbock, "Bu Alman hükümeti için bir öncelik" ifadesini kullandı.

Baerbock, Cuma günü Berlin'de varılan uzlaşmanın "Küçük teknik ayrıntılar" olmadığını belirterek, Batı Balkanlarda ortak yaşam ve bölgesel pazar oluşturulması için atılan büyük bir adım olduğunu vurguladı.

Alman Dışişleri Bakanı, Almanya'nın girişimi ile ülkelerin aralarındaki farklılıkları aşma ve aralarındaki bağları güçlendirme kararı aldıklarını da sözlerine ekledi.

Enerji güvenliğinde iş birliği çağrısı

Batı Balkan Konferansı'nda ortak bölgesel pazar oluşturulmasının yanı iklim, enerji ve enerji güvenliği ana gündem maddeleri oldu.

Yeşiller partili Bakan Baerbock, Batı Balkan ülkelerine enerji güvenliği alanında iş birliği artırma ve yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanma çağrısında bulundu. Rusya'nın enerjiyi bir silah olarak kullandığını belirten Baerbock, "Yeşil dönüşümü hayata geçirmek, ortak çıkarımızadır, çünkü hepimiz temiz ve güvenli enerjiden yararlanıyoruz" şeklinde konuştu.

Berlin Süreci kapsamında düzenlenen toplantıya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya ve Sırbistan'ın yanı sıra Bulgaristan, Yunanistan, Avusturya, Hırvatistan, Slovenya ve Çek Cumhuriyeti dışişleri bakanları ve AB temsilcileri katıldı.

Merkel'in başlattığı Berlin Süreci

2014 yılında eski Başbakan Angela Merkel tarafından hayata geçirilen Berlin Süreci, Batı Balkan ülkeleri arasında ve bu ülkeler ile iş birliğinin güçlendirilmesini ve derinleştirilmesini hedefliyor. Bölgesel iş birliğinin geliştirilmesi, ekonomik büyüme ve bölgesel barışın temelleri olarak değerlendiriliyor. Berlin Süreci'nin bu ülkelerin AB'ye katılımının hızlandırılmasını da amaçlıyor. Berlin Süreci bu hedeflere ulaşmak için de alt yapının geliştirilmesi, ekonomi, bölgesel gençlik değişim programları, bilim ve barışmaya odaklanıyor.

Batı Balkan ülkeleri arasında özellikle eski Yugoslavya ülkeleri Sırbistan ve Kosova arasında gerilim yaşanıyor. Belgrad, Arnavut nüfusun yoğun olduğu Kosova'yı tanımıyor ve bu toprakların Sırbistan sınırlarına dahil olduğunu iddia ediyor. Bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı tanıyan ülkeler arasında Almanya da bulunuyor.