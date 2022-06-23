Başpehlivan Ekrem Yavuz, çırağını Kırkpınar güreşlerine hazırlıyor

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yaşayan başpehlivan Ekrem Yavuz, çırağı başpehlivan Semih Turgut'u Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne hazırlıyor.

"Koca Yusuf" lakaplı Ekrem Yavuz, yaş haddi dolayısıyla 5 yıldan bu yana Kırkpınar güreşlerine katılmıyor.

Yavuz, Yalova Belediyesi ve Yalova Gençlik İl Spor Müdürlüğü güreşçisi olan, birçok başarıya imza atan Semih Turgut'u (35) Karamürsel'de yaptırdığı idmanlarla Edirne'de 1-3 Temmuz'da gerçekleştirilecek 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne hazırlıyor.

Ekrem Yavuz, AA muhabirine, Karamürselli güreşçilerin, güreşte çok sayıda başarısı olduğunu belirterek, "Bu sene yapılacak güreşlere hocalığını yaptığım Semih Turgut'u çok iyi hazırladım. Kırkpınar'da hedefimiz altın kemeri almak. Bunun için mücadele edecek." dedi.

Günde üç antrenmanla çalışmaları sürdürdüklerini dile getiren Yavuz, "Semih Turgut'a çok güveniyorum, Karamürselli ama Yalova Belediyesi, Yalova İl Gençlik Spor Müdürlüğü adına güreşecek." ifadesini kullandı.

Semih Turgut ise her zaman altın kemer kazanmayı hedeflediğini söyledi.

Kış ayları boyunca temel kuvvet antrenmanlarını Karamürsel'de sürdürdüğünü aktaran Turgut, "Havaların ısınmasıyla Karamürsel Güreş Sahası'nda, sahilde çalışmalarıma devam ediyorum. Hocam, ustam Ekrem Yavuz abimle çalışmalarımı sürdürüyorum. Hedeflerime ulaşmak için istikralı bir şekilde idmanlarımı sürdürüyorum." diye konuştu.

Hedeflerine ulaşmak için çok çalıştığını ve başpehlivanlığı zorlu mücadelelerin ardından elde ettiğini dile getiren Turgut, "Bu süreçte beni güreşlere hazırlayan 'Koca Yusuf' lakaplı Ekrem Yavuz abimle böyle büyük bir ustayla çalışmak onur verici." dedi.