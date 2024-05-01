Başkentte Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Başkentte akşam saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Dün akşam başlayıp gece geç saatlere kadar süren sağanak, bugün akşam saatlerinde yeniden etkisini gösterdi.

Şiddetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış, trafikte aksamaya neden oldu, bazı araçlar yollarda kaldı. Bazı noktalarda hasarlı trafik kazaları yaşandı.

Sıhhiye'de yolun bir kısmında çökme meydana geldi.

Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, zor anlar yaşarken bazı noktalardaki ev ve iş yerlerini su bastı.

Sincan ilçesi Tandoğan Mahallesi'nde sel suyu nedeniyle arıza yapan aracının üzerinde mahsur kalan Mesut Yılmaz, AA muhabirine, aşırı yağış nedeniyle yolda bir anda suyun yükseldiğini belirterek bujileri ıslanan aracının da arıza yaptığını ve mahsur kaldığını söyledi.

Yılmaz, "Arabanın içi su dolmaya başlayınca camı açtım, tavana çıktım. 20-30 dakika sonra belediyenin iş makinesine binerken ayağım kaydı, suya düştüm. Allah'a şükür bir şeyim yok. Araç ise çalışmıyor. Kendimi zor kurtardım." diye konuştu.

Aynı mahallede zemin kattaki evini su basan Hüseyin Tekin ise 2013'ten bu yana her yağmur yağdığında evlerini su bastığını belirterek suyu çektirdikten sonra ancak evine girebileceğini anlattı.

Ekiplerin su baskını yaşanan yerlerdeki tahliye çalışmaları sürüyor.