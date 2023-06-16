Başkentte kontrolden çıkan araç karşı şeride geçti: 1 ölü, 1 yaralı

ANKARA - Başkentte, seyir halinde ilerlerken direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçen sürücü hayatını kaybederken araçta bulunan bir kişi yaralandı.

Olay, Ankara'nın Sinan İlçesi Uluç Ali Paşa Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre N.T. hakimiyetindeki 06 KRA 82 plakalı araçta seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaşanan tek taraflı kazada, şoför N.T. olay yerinde hayatını kaybederken araçta bulunan F.K. yaralı olarak Sincan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.