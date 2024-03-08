Başkentte Dünya Kadınlar Günü paneli düzenlendi

Başkentte, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla "Demokraside Öncü Kadınlar" başlıklı panel düzenlendi.

TED Üniversitesi'ndeki panelin açılış konuşmalarını Rektör Prof. Dr. İhsan Sabuncuoğlu ile Fen Edebiyat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Kezban Çelik yaptı.

Üniversitenin Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selin Akyüz'ün moderatörlüğündeki panelde, Malta'nın Ankara Büyükelçisi Theresa Cutajar, Sri Lanka'nın Ankara Büyükelçisi Saranya Hasanthi Urugodawatte Dissanayeke, İsveç'in Ankara Büyükelçisi Malena Mard, Portekiz'in Ankara Büyükelçisi Virginia Mendes de Silva Pina ile Singapur'un Ankara Büyükelçisi Li Peng Kok konuşma yaptı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Dipuo Letsatsi-Duba ve çok sayıda davetlinin katıldığı panelde Prof. Dr. Çelik, kadın-erkek eşitsizliğine yol açan engellerin yıkılması için birlikte çalışma mesajı verdi.

Rektör Sabuncuoğlu da büyükelçilere teşekkür ederek, Dünya Kadınlar Günü'nde böyle bir etkinlik düzenlemenin önemli olduğunu söyledi.

Büyükelçi Cutajar, dünya genelinde kadınların ve kız çocuklarının gelenekler bağlamında haksızlığa uğradığını belirterek, bu konuda sınırların aşılması için çalışmaların artırılmasının önemli olduğunu ifade etti.

Büyükelçi Dissanayeke, kadın ve erkeklere eşit fırsatlar sunulması konusunda erken eğitimin önemine işaret ederek, çocukların, eşit haklar sunularak yetiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

"Dünyada eşitsizlik hakim"

Büyükelçi Mard, sunulan fırsatlar bağlamında kadınlar ile erkekler arasında dünya genelinde eşitsizliğin hakim olduğunu dile getirdi, kadınların her alanda desteklenmesinin "esas liderlik" olduğunu söyledi.

Büyükelçi Pina, cinsiyet eşitliğinin en temel insan haklarından biri olduğunu belirterek, kadın-erkek ayrımı gözetilmeden herkese eşit imkanlar sunulmasının önemini vurguladı.

Özel sektörde kadınlar ile erkekler arasında gelir eşitsizliği olduğunu dile getiren Pina, ülkelerin anayasalarının sağladığı haklara istinaden herkesin eşit fırsatlara sahip olması gerektiğini ifade etti.

Büyükelçi Kok, adil olanın hayatın her alanında kadın ve erkeklerin işbirliği halinde hareket etmesi olduğunu kaydetti. Kadınların kendilerini geliştirmeyi, korumayı ve savunmayı öğrenmesi gerektiğini vurgulayan Kok, eşitsizlik konusunun çözümünde saygı ve iletişimin önemine dikkati çekti.

Panelin sonunda konuşan Büyükelçi Letsatsi-Duba da Dünya Kadınlar Günü'nün çok zor geçtiğini belirterek, İsrail'in Filistin'e saldırılarında ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nda birçok kadın ve çocuğun hayatını kaybettiğine, yaralandığına ve temel ihtiyaçlarına erişemediklerine işaret etti.

Letsatsi-Duba, kadın-erkek eşitliğinin sağlanması için yapılması gereken çalışmaların hem kadınların hem de erkeklerin sorumluluğunda olduğunu kaydetti.