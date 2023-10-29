Başkentin ilçelerinde "Cumhuriyet Yürüyüşü" gerçekleştirildi

Ankara'nın Polatlı ve Beypazarı ilçelerinde Cumhuriyet Yürüyüşü yapıldı.

Polatlıda cumhuriyetin 100. Yılı kutlamaları kapsamında meşaleli Cumhuriyet Yürüyüşü gerçekleştirildi.

Yürüyüşe katılanlar bando ve Seymenler eşliğinde Fatih Mahallesi Dede Korkut Mahalle Konağından itibaren Hükümet Konağı Atatürk caddesi üzerinde ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle yürüdüler. Etkinlik Cumhuriyet Meydanında son buldu.

Yürüyüş sonrasında Cumhuriyet Meydanında tören düzenlendi, Polatlı Belediyesi Seymen ekibi halk oyunları gösterisinde bulundu.

Cumhuriyet Meydanındaki törende konuşan Polatlı Kaymakamı Murat Bulacak, "Bu topraklarda Cumhuriyetin kuruluşunda Sakarya Savaşına sahne oldu. Viyana bozgunuyla başlayan gerilememiş, Polatlı'da, Haymana'da, Duatepe'de, Kartaltepe'de, Zafertepe'de Mangaldağında yapılan muharebelerle son buldu. En son İzmir'de denize döküldü, Cumhuriyetimiz kuruldu. Polatlıılar olarak mutluyuz, gururluyuz." dedi.

Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya ise şunları söyledi:

"En büyük bayramı bize hediye eden Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kurucusu büyük asker ve devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve üzerinde bulunduğumuz bu toprakları kanlarıyla sulamış bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum, ruhları şad olsun."

Beypazarı

Gençlik Spor müdürlüğü tarafından düzenlenen Cumhuriyet Yürüyüşüne 100 kişi katıldı.

İlçenin 15 Temmuz Hanlar önü meydanında toplanan yürüyüşseverler buradan İnözü Vadisine geçti. Kozalan Mahallesi ve Kelebekler Vadisinin takip eden yürüyüşçüler yaklaşık 8 kilometrelik rotayı Karaşar kara yolu üzerinde tamamladı.

Beypazarı Gençlik Spor Müdürü, Ahmet Lal, yürüyüşe katılan tüm sporseverlere ve yürüyüş sevenlere teşekkür etti.