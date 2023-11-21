Başkentin 2024 yılı bütçesi 92 milyar lira

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, ABB ve bağlı kuruluşlarının 92 milyar liralık 2024 mali yılı bütçesini "oy çokluğuyla" kabul etti.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi, ABB ve bağlı kuruluşlarının 92 milyar liralık 2024 mali yılı bütçesini "oy çokluğuyla" kabul etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın başkanlığında, ABB Meclisi kasım ayı 15'inci birleşimi meclis konferans salonunda başladı.

ABB TV ile sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanan ve 9,5 saat süren Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında bir konuşma yapan Yavaş, geçen ay kutlanan Cumhuriyet'in 100. yılı için hayırlı olsun dileğinde bulunarak, İsrail'in 7 Ekim'den itibaren Gazze'de uyguladığı soykırımı lanetledi.

Yavaş, gündeme aldığı ABB, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresinin (ASKİ) ve EGO genel müdürlüklerinin 2024 mali yılı bütçelerine ilişkin bir sunum yaptı ve ardından oturuma 5 dakikalık ara verdi.

Mansur Yavaş'ın verdiği aranın ardından meclise gelmemesi üzerine oturumu yönetmek için başkanlık koltuğuna oturan Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal, gündemdeki bütçelerin komisyon raporlarını görüşmeye açtı.

Raporlara ilişkin söz alan ABB Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Metin Akdemir, hazırladıkları komisyon raporu hakkında üyelere bilgi verdi. Akdemir, ABB, ASKİ, EGO'nun 2024 mali yılı bütçesine yönelik eleştirilerde bulundu.

"Suya yüzde 50 indirim yapacağız"

Ak Parti Grup Başkanvekili ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, kendi bütçesinin oylandığı oturuma katılmayan ABB Başkanı Yavaş'ın meclis üyelerinin soracağı sorulardan kaçtığını öne sürdü.

ABB'nin 5 yılda 120 milyar harcamasına rağmen eser üretemediğini ifade eden Köse, "2024 bütçesi, yatırım kalemleri açısından yetersiz. Sayın Mansur Yavaş burada olsaydı kendisine hitap etmek isterdim. Ama maalesef yine kaçtı. 58 kilometre metro sözü vermişti. Bir arpa boyu yol alamadı. Sadece metronun animasyonunu yapabildi. Ankaralı hemşehrilerimiz, Türkiye'deki en pahalı suyu kullanıyor. Allah nasip etsin 1 Nisan sabahı Cumhur İttifakı'nın bayrağını asalım, suya yüzde 50 indirim yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Mansur Yavaş'ın karşısına şu an aday bulamıyorsunuz"

CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu, ABB'nin son 4 yılda elde ettiği bütçe fazlasıyla borçları ödediğini ifade ederek, Köse'nin meclisteki AK Parti grubunu ve Mamak Belediyesini yönetemediğini ileri sürdü.

Yerel seçimlerde Yavaş'ın yüzde 60 oy alarak tekrar başkan olacağını belirten Neslihanoğlu, "Sayın Köse, siz Mamak'ta kaybedeceksiniz. Mansur Yavaş'ın karşısına şu an aday bulamıyorsunuz. Adayınız yok. Mansur Yavaş gidecek falan, bunları unutun. Karşısına adaylar çıkmaya cesaret edemiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Ankaramızın gelişmesini sekteye uğratmaktadır"

MHP Grup Başkanvekili Mehmet Kürşat Koçak da Ankapark'ın hizmete açılmamasına tepki göstererek, belediyeciliğin sadece yeni projeler yapmak değil tamamlanmış proje ve hizmetleri de hizmete sunmak olduğunu vurguladı.

Ankapark'ın bir an önce Ankara ve ülke turizmine kazandırılarak belediye bütçesine katkı sağlaması için çalışmaların başlatılmasını dile getiren Koçak, "Sayın Başkan (Mansur Yavaş) 5 yılda 120 milyar lirayı verimli kullanamayarak yapamadığınız hizmetler ortadayken, 2024 yılı için belirlenen 92 milyar lirayı bu kadar kısa sürede nasıl değerlendireceksiniz çok merak ediyoruz. Maalesef Sayın Mansur Yavaş'ın Ankara'mızı yönetmedeki başarısızlığı Ankara'mızın gelişmesini sekteye uğratmaktadır. " ifadelerini kullandı.

"Ankapark'ın 3 gün önce bizlere teslim edildiğini öğrendim"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Ali Ünal, "Ankapark'ın 3 gün önce bizlere teslim edildiğini öğrendim" ifadesini kullanarak, bölgede "Doğal Yaşam Alanı" ismiyle çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Ankaralıya hizmet etmek için Yavaş'ın 5 yıl daha görevde olacağına dikkati çeken Ünal, "Tüm ilçelerimizin bütçeleri ilçelerimize ve Ankara'mıza hayırlı olsun. İdareyi suçlamak çok kolaydır. Ama öneri, teklif yok. Bütçelerin hazırlanmasında emeği geçen herkese grubumuz adına teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Bütçe oy çokluğuyla kabul edildi

Katip üyelerin, Plan ve Bütçe Komisyonunun hazırladığı raporda yer alan cetvelleri okumaya başladığı sırada AK Parti Sincan Meclis Üyesi Nihat Yalçın söz istedi.

Yalçın, Yavaş'ın 2024 yılının ilk 3 ayında yöneteceği bütçenin oylamasının yapıldığını anımsatarak, " Meclise saygısı olmayan bir belediye başkanının 3 ayda olsa kullanacağı bütçeye ya da yetkiye benim saygım yoktur ve kabul etmiyorum. En azından AK Parti grubundan bir kişi olarak Nihat Yalçın'ın oyunun ret olarak tutanaklarla kayıt altına alınmasını rica ediyorum." teklifinde bulundu.

Ünal'ın yaptığı oylamada, Yalçın'ın muhalif kalmasının ardından ABB'nin 56 milyar lira, ASKİ'nin 19 milyar 500 bin lira ve EGO'nun da 16 milyar 500 bin liradan oluşan toplam 92 milyar liralık ABB ve bağlı kuruluşlarının 2024 mali yılı bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Meclis Başkanvekili Ünal, 11 Aralık Pazartesi günü, saat 18.00'de toplanmak üzere kasım ayı oturumunu kapattı.