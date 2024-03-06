Üye Girişi
Haberler

Başkent trafiğinde jonglör gösterisi

Güncelleme:

Ankara'da kırmızı ışıkta bekleyen sürücüler, Brezilyalı jonglör Rogerio Piva'nın gösterisiyle keyifli anlar yaşadı. Piva, insanları günlük rutininden çıkarmak ve mutlu hissettirmek için başkent sokaklarında hünerini sergiledi.

Başkent trafiğinde kırmızı ışıkta bekleyen sürücüler, Brezilyalı jonglör Rogerio Piva'nın gösterisiyle keyifli anlar yaşadı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Mucizeler Sirki'nde gösteri yapmak üzere Ankara'ya davet edilen Piva, insanları günlük rutininden çıkarmak ve bir an olsa da mutlu hissetmelerini sağlamak için başkent sokaklarında hünerini sergiledi.

Yoğun trafikte bunalan sürücüleri, trafiği tehlikeye atmadan eğlendirmek isteyen Piva, kırmızı ışık yandığı sırada lobutlarıyla gösteri yaptı. Başkentli sürücüler ve yayalar Piva'yı ilgiyle izledi ve cep telefonlarına kaydetti.

Piva, AA muhabirine, jonglörlüğe 14 yaşında Sao Paulo'da başladığını belirterek, " Brezilya'da çok fakir bir köydenim, şiddet dolu bir köydü. Bir gün çocuklara yönelik düzenlenen bir sosyal programa katıldım. Bu program birçok hayatı kurtardı, dans etmeyi ve sanat yapmayı öğrendik. Jonglörlük hikayem de böyle başladı." dedi.

Farklı ülkelerdeki sirklerde sahne aldığını ve hünerlerini 42 ülkede sergilediğini söyleyen Piva, "İşim beni bu dünyada özgür kılıyor ve seyahat ediyorum, size mutluluk veriyorum ve insanlardan mutluluk alıyorum." ifadesini kullandı.

"Onlara rutinleri dışında bir şey göstermek istiyorum"

Büyükşehirlerde insanların sürekli telaşlı şekilde bir yerlere yetişmeye çalıştıklarını anlatan Piva, insanlara rutin programları dışında bir şey göstermeyi ve mutlu hissettirmeyi istediğini söyledi.

Piva, sokağın gösteri için en demokratik yer olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Çünkü sokakta sadece görmek için duruyorsunuz. Para ödüyorsunuz ya da ödemiyorsunuz ama bana dikkatinizle karşılığını veriyorsunuz. Bu en iyisi. Parka gittiğimde, sokaklarda dolaştığımda aileler yanıma geliyor. Belki hiç sirke gitmemişlerdi ama benim gösterimle ilk kez sirki deneyimlediler. Gösterimin ardından bazen bana sarılıyorlar, takdir ediyorlar."

Sosyal medyada da olumlu tepkilerle karşılaştığını ifade eden Piva, "Bir kişi beni gördüğü için rutinini bırakıp bana gülümsediğinde, bir zafer kazanmış oluyorum." dedi.

"Devamlı böyle gösteriler olsun"

Gösteriyi seyreden sürücülerden Faruk Üst, "Gayet güzel bir gösteriydi. Bu tarz yerlerde devamlı böyle gösteriler olabilir. Güzel olacağını düşünüyorum." dedi.

Bülent Baranca ise sokakta bu tarz bir gösteriyle daha önce karşılaşmadığını belirterek, "Biraz şaşkınım bu konuda. Bence güzel bir şey." diye konuştu.

Kırmızı ışıkta bekleyen bir diğer sürücü Bayram Doğan da bu gösterinin kendisini tebessüm ettirdiğini ve oldukça eğlenceli bulduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Güncel

Brezilya Ankara Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Şükrü Şahar kimdir? CHP Van Belediye Başkan Adayı Şükrü Şahar kaç yaşında, nereli? Özkan Yalım kimdir? CHP Uşak Belediye Başkan Adayı Özkan Yalım kaç yaşında, nereli? Ali Mustafa Çelik kimdir? CHP Tunceli Belediye Başkan Adayı Ali Mustafa Çelik kaç yaşında, nereli? Hasan Süha Saral kimdir? CHP Trabzon Belediye Başkan Adayı Hasan Süha Saral kaç yaşında, nereli? Murat Yazıcı kimdir? CHP Tokat Belediye Başkan Adayı Murat Yazıcı kaç yaşında, nereli? Candan Yüceer kimdir? CHP Tekirdağ Belediye Başkan Adayı Candan Yüceer kaç yaşında, nereli? Tacettin Kepenek kimdir? CHP Sivas Belediye Başkan Adayı Tacettin Kepenek kaç yaşında, nereli? Bugün kandil mi? Bugün ne kandili, hangi kandil? Bugün hangi dini gün 2024? Metin Gürbüz kimdir? CHP Sinop Belediye Başkan Adayı Metin Gürbüz kaç yaşında, nereli? Borsa devre mi kesti? Borsa devre kesici ne kadar, kaç dk uygulanacak? Borsa devre kesici ne kadar sürer, ne zaman biter? Murat Molu kimdir? CHP Kayseri Belediye Başkan Adayı Murat Molu kaç yaşında, nereli? Safiye Soyman kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Safiye Soyman kaç yaşında, nereli? Safiye Soyman biyografisi! Acun Ilıcalı, kızı için Yunus Emre'nin cezasını sildi mi? Yasemin Ilıcalı, babasından ne istedi? Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak 2024? Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar, ayın kaçında yatıyor? Alperen Şengün NBA rekoru kırdı! Houston Rockets forması giyen Alperen Şengün kaç sayı ile Spurs maçına damga vurdu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title