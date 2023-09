Başkan Sekmen: Erzurum'da 6 binden fazla bina yıktık, 35 bin konut yenilendi

ERZURUM Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kentte 6 binden fazla binayı yıktıklarını, 15 bin civarında ömrünü tamamlayan binayı kamulaştırdıklarını belirterek, 35 bin konutun yeniden yapıldığını söyledi. Başkan Sekmen, "Son 15 yılda Büyükşehir Belediyesi, Bakanlık ve TOKİ eliyle kent merkezinde 35 bin civarında konut yenilendi" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, AFAD, Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Kentsel Dönüşüm ve Şehircilik Vakfı (KENTSEV) ile Erkonut A.Ş.'nin ortaklığıyla düzenlenen 'Kentsel Dönüşüm Geliştirme ve Araştırma Çalıştayı' Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otelde başladı. İstanbul, Ankara, Atatürk ve Erzurum Teknik Üniversitelerinden akademisyenlerin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin katıldığı çalıştayın açılışında konuşan KENTSEV Başkanı Haluk Sur, 6 Şubat'taki yıkıcı depremlerde canların kaybolduğunu belirterek, "Diliyoruz ki; aynı sonuçlarla karşılaşmayalım. Türkiye'de hızlı şekilde yapılması, tamamlanması gereken kentsel dönüşüm süreci var. Çalıştay, bu sürecin iyileştirilmesi, sağlıklaştırılması, geliştirilmesi konusunda daha aktif çalışmaya vesile olur" dedi.

7 MİLYON METREKARE ALANDA ÇALIŞIYORUZ

'Korunan Tarih Dönüşen Şehir Erzurum' sloganıyla başlattıkları kentsel dönüşüm uygulamalarını 19 farklı bölgede 22 etapta toplam 7,5 milyon metrekare alanda yürüttüklerini belirten Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Murat Altundağ, "Özellikle son 10 yılda, şehircilik açısından birikmiş sorunlarının çözümü noktasında gerçekten tarihi nitelikli adımlar attık. 1950'lerden itibaren başlayan, özellikle 1970 ve 1980'lerde zirveye çıkan düzensiz göç, çarpık kentleşme, gecekondulaşma, mülkiyet gibi sorunları önemli oranda ortadan kaldırdık. Şehrimizde son 10 yılda yaptığımız düzenleme ve yerinde dönüşümle 6 bin 500 bina ve ticari alanı yıkarak kentsel dönüşümde adeta çığır açtık. Kentsel dönüşüm çalışmalarımızı siyaset üstü bir mesele, milli bir sorun olarak gördük ve inşa ettiğimiz sosyal konutlarla afet riskini azaltmanın yanı sıra, gecekondulaşmayı da önledik ve sosyal projeler ile çoğu insanımızın depreme dayanıklı ev sahibi olma hayalini gerçekleştirdik" diye konuştu.

ERZURUM'U SAĞLAM TEMELLER ÜZERİNE İNŞA ETMEKLE MEMURUZ

Kentsel dönüşüm anlayışlarının yapıların ekonomik ömrü ya da yaşları değil, şehirdeki bireysel ve toplumsal yaşam koşullarını şekillendirmek olduğunu ifade eden Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, ise şunları söyledi:

"Bilindiği gibi yıkarak yapmak en kolay olanı; şehrin ruhunu ve dokusunu yaşatmak ise kentsel dönüşümün en zor yanıdır. İşte biz Erzurum'da zoru başarıyor ve kadim şehrimizin ruhunu zirvelere taşıyoruz. Biz yaşam mimarı değiliz. Sadece ve sadece Erzurum'un yarınlarını sağlam temeller üzerine inşa ve ihya etmekle memuruz. Kentsel dönüşümde esas olan; şehrin geleneksel mimarisi kadar, insanların sosyal ve kültürel yaşam bağlarını da koruyabilmektir. Dolayısıyla biz Erzurum'u bu yolla sadece dönüştürmüyor, aynı zamanda sosyal gelişimine de öncülük ediyoruz. Kamulaştırdığımız her yapıyla şehrimizin yarınlarına sağlam bir temel atıyor; inşa ettiğimiz her yapıyla da geleneksel ve modern mimariyi Erzurum paydasında buluşturuyoruz. Bizim Erzurum'daki kentsel dönüşüm tarifimiz; tarihin dile gelmesi ve kültürümüzün hayat bulması demektir. Bilindiği gibi 10 yılda ilimizin birikmiş tüm şehircilik ve kentsel dönüşüm sorunlarına dair kararlı ve tarihi adımlar attık. Görev süremiz boyunca yaptığımız düzenleme ve yerinde dönüşümle 6 bin 500 bina ve ticari alanı yıkarak kentsel dönüşümde adeta çığır açtık. 15 bin civarında ömrünü tamamlamış binaları kamulaştırdık, parasını verdik. Vatandaş parasıyla yeni binalar aldı. Kent merkezinde 20 bin civarında yeni konut yapıldı. 10 bin civarında konutu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yaptırdı. Son 15 yılda Büyükşehir Belediyesi, Bakanlık ve TOKİ eliyle kent merkezinde 35 bin civarında konut yenilendi. Yenileme çalışmaları hala devam ediyor. Bir anda her şeyi yenileme imkan yok. Zaman içerisinde bu eksikleri gidererek oluşabilecek bir afette riski asgariye indirmeyi hedefliyoruz."

DEPREM ARAŞTIRMA LABORATUVARI

Erzurum Teknik Üniversitesi ile ortaklaşa bir deprem araştırma laboratuvarı kurmak için çalışmalar başlattıklarını kaydeden Sekmen, "Kurulacak laboratuvarla 100 metreye kadar sondaj vuracağız. 800 metreye kadar da elektronik dalgalarla yer altını incelemeye çalışacağız. Bu konuyla ilgili olarak dayanıklı şehirler oluşturma acısından arazi envanterini çıkardık. Onun arkasından bina envanterini tespit ettik ve uygulamaya dönük tek tek binaları elden geçiriyoruz. 70, 80, 90'lı yıllardan günümüze kadar alınan ruhsatları gözden geçiriyoruz. Felaketlere karşı önlem alma konusunda gayret sarf edeceğiz" dedi.

Açılış konuşmasından sonra alanında uzman akademisyenlerin de katıldığı 8 ayrı masada çeşitli konularla ilgili çalıştay başladı.