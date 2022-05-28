Başından vurulan kasap öldü, katil babası çıktı (2) - Haberler

TUTUKLANDI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iş yerinde oğlu Serkan Temel'i başından tabancayla vurarak öldüren ve polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Recep Temel, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Burada Cumhuriyet Savcısı tarafından alınan ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan Recep Temel, tutuklanarak cezaevine gönderildi.